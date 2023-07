Charles Michel confía en el "motor español" para hacer avanzar la UE este semestre

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, confía plenamente en el "motor español", que "va más allá del gobierno", para que la presidencia española de turno dé resultados y haga avanzar a la Unión Europea en este semestre.



"Sé lo bien que va a trabajar toda la mecánica española, el motor español, y eso va más allá del gobierno, para hacer avanzar la Unión Europea", se mostró convencido en una entrevista con EFE el presidente del Consejo Europeo, tras su reciente visita a Madrid para intercambiar puntos de vista sobre los ejes del semestre español con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.



Sin querer entrar en las elecciones del 23 de julio, Michel recalcó que tiene "confianza" y es "optimista" porque es una presidencia "muy bien preparada", ya que "Sánchez ha estado muy comprometido desde el inicio de su mandato con los temas europeos, que conoce bien", y porque sus cuatro prioridades "están muy bien identificadas, están muy bien escogidas".



Y es que para el ex primer ministro belga la reindustrialización de la UE y garantizar su autonomía estratégica abierta, avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental, impulsar una mayor justicia social y económica y reforzar la unidad europea son "temas importantísimos" y "están en línea con las expectativas de los ciudadanos europeos".



Por todo ello, Michel se mostró "convencido de que la presidencia española será muy activa en garantizar la unidad de la Unión Europea" e insistió en quitar hierro a los próximos comicios porque "nunca debemos tener miedo a la democracia" y es "bastante habitual".



Ya le pasó a Francia durante su reciente presidencia del Consejo de la UE y le sucederá a Bélgica, que tomará el testigo de España el 1 de enero de 2024, por lo que dijo estar "tranquilo".



CONFIANZA EN UNA SOCIEDAD "AMPLIAMENTE COMPROMETIDA" CON LA UE



Y es que más allá de la capacidad "real" de los equipos diplomáticos de hacer su trabajo, España cuenta con "un gran apoyo, un apoyo amplio que va más allá del papel del gobierno por el compromiso europeo" por su sociedad "sinceramente comprometida".



"La sociedad española está ampliamente comprometida con un proyecto europeo que funcione, que dé resultados para los ciudadanos y que defienda valores democráticos, valores de no discriminación, valores de respeto a todos los ciudadanos. Eso es lo que me da confianza", afirmó, sin querer entrar en los escenarios tras el 23-J.



Lo que sí dejo claro Michel es que, pase lo que pase, desde Bruselas, las instituciones harán "todo lo posible para garantizar que esta presidencia dé resultados" porque "hay desafíos sobre el desarrollo económico, de la industria, de la transición digital justa, desafíos a los valores y a la seguridad. Y para todo eso se necesita unidad y se necesita un motor institucional que funcione".



MANTENER EL APOYO A UCRANIA



Aunque es ya "muy grande", mantener la unidad para seguir brindando apoyo "tangible" a Ucrania requerirá "mucho trabajo político", razón por la que Michel aplaudió que Sánchez arrancase la presidencia española en Kiev con "una señal muy fuerte" en nombre de la UE.



Será en el Consejo Europeo de final de año en el que los Veintisiete tendrán, por ejemplo, que pronunciarse sobre si se abre o no el proceso de negociaciones para la adhesión de Ucrania y, a la espera del informe de la Comisión después del verano, Michel se mostró "bastante confiado" por la "fuerte determinación" de los ucranianos de unirse a los estándares de la UE.



RELANZAR UN COMPROMISO DINÁMICO Y CONSTRUCTIVO CON LATINOAMÉRICA



Uno de los hitos de la presidencia española será la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), de los próximos días 17 y 18 en Bruselas, que no se celebra desde hace ocho años, por lo que "este momento es importante para relanzar un compromiso dinámico y constructivo" con ellos.



"Comparto totalmente la convicción de Pedro Sánchez y del gobierno español de que la Celac es un socio natural para la Unión Europea", añadió Michel, que espera que esa cumbre sea "muy concreta, muy operativa" en inversiones, estrategias concertadas sobre la transición climática o sobre la biodiversidad.



Otras áreas "extremadamente importantes", señaló, son las cadenas de suministro y las relaciones comerciales, y en este punto se mostró "optimista" en poder avanzar el acuerdo con Chile, pero reconoció que es "más difícil" hacerlo con Mercosur.



"Esta cumbre de Bruselas debe ser una oportunidad para aclarar cómo seguir avanzando para fortalecer los intercambios económicos y comerciales entre América del Sur y los países de la Unión Europea", concluyó.