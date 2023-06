El BOE publica las más de 1.200 candidaturas definitivas a las elecciones del 23J

El BOE ha publicado las candidaturas definitivas a las elecciones generales del 23 de julio que suman más de 1.200 y que representan a partidos que van desde las formaciones más conocidas como PSOE, PP y Vox hasta nuevas coaliciones como Sumar o nuevos partidos como Caminando Juntos, de Macarena Olona.



El calendario electoral avanza y después de que el pasado 21 de junio el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara las candidaturas presentadas por los partidos para concurrir al Congreso y al Senado, este martes aparecen las proclamadas por las Juntas Electorales de Zona, abriendo mañana el plazo para posibles impugnaciones.



No es habitual que las formaciones políticas presenten recurso contra la proclamación de candidaturas, aunque lo podrían hacer ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo hasta el próximo jueves, día 29 de junio.



Además, mañana arranca el plazo para que la Oficina del Censo Electoral envíe las papeletas oficiales del 23J en las provincias donde la proclamación de los candidatos no ha sido impugnada.



En las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 se proclamaron un total de 1.279 candidaturas, 628 para el Congreso y 651 para el Senado, mientras que en los comicios de 2016 las candidaturas proclamadas fueron 152 menos, ya que sumaron un total de 1.127.



Y es que desde 2016 se ha producido una proliferación de partidos políticos que desembocó en una fragmentación parlamentaria hace cinco años.



A diferencia de lo que sucedía hace unos años, en estas elecciones ya no están solo los partidos más tradicionales como PSOE y PP o los habituales nacionalistas vascos, PNV, e independentistas EH Bildu, ERC o JxCAT.



Por la derecha ha irrumpido Vox, que repite en estas elecciones tras haberse hecho un hueco en las Cortes en 2019; por la izquierda ha ocurrido lo mismo con Unidas Podemos, que finalmente se ha agrupado en coalición con la formación liderada por Yolanda Díaz, Movimiento Sumar y que agrupa a la mayor coalición electoral de la historia, con dieciséis partidos de ámbito estatal y autonómico.



En las listas del PSOE destaca la inclusión de 14 de los 17 ministros socialistas del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que va como número dos de Sánchez en la candidatura al Congreso por Madrid, mientras que tras el cabeza de lista por el PP, Alberto Núñez Feijóo, se sitúa la hasta ahora consejera madrileña de Cultura y ex de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz.



La candidatura de Sumar por Madrid la encabeza Yolanda Díaz seguida del hasta ahora embajador de España ante la ONU, Agustín Santos Maraver, mientras que la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, va de número cinco.



El presidente de Vox, Santiago Abascal, figura como su número uno al Congreso por Madrid, lista donde asciende a número dos a la diputada María de la Cabeza Ruiz, en sustitución del vicepresidente del partido Javier Ortega Smith, que pasa al cuarto puesto.



Por su parte, la exportavoz de Vox Macarena Olana reaparece con el nuevo partido Caminando Juntos, con el que concurre por Granada al Congreso.



Sin embargo, además de estas formaciones en las listas del 23J también figuran partidos como Frente Obrero, Recortes Cero o Por un Mundo más Justo, que se unen a la tradicional candidatura del partido animalista, PACMA, que una vez más intentará superar la barrera del 3 % de los votos para conseguir representación al menos en alguna circunscripción.