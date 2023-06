Batet rechaza la polarización política y la "deshumanización" de la derecha contra Sánchez

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha rechazado la polarización política que existe porque es "nociva para la vitalidad de nuestra democracia" y ha lamentado que "amplios sectores de la derecha" hayan "deshumanizado" la política desacreditando al adversario, que "es lo que se ha hecho durante estos últimos cinco años con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".



"La polarización y la crispación política transforman el debate en una batalla en la que gana el que más agrede. Vence el que más ofende. Se impone el que más chilla. Muchas veces se confunden los gritos, la vehemencia y la mala educación con la valentía", ha dicho Batet durante el acto de inauguración del curso de verano de la Universidad Rey Juan Carlos que organiza la Asociación de Periodistas Parlamentarios bajo el epígrafe "Elecciones, gobernabilidad y desinformación".



La presidenta del Congreso ha expresado su preocupación por el retroceso de las democracias en los países europeos con la presencia de movimientos autocráticos y ha lamentado que en "casi todos los parlamentos ya tengamos abiertos representantes de los extremismos disolventes que amenazan la democracia".



No obstante, Batet ha ido más allá al señalar que le preocupa "todavía más que los representantes de partidos democráticos de gobierno, de larga trayectoria, estén paulatinamente deslizándose hacia la utilización de estos métodos".



"En una democracia avanzada no hay presidentes ni gobiernos ilegítimos", ha recalcado, toda vez que durante esta XIV Legislatura sectores de la derecha han criticado que el presidente del Gobierno haya accedido a la Moncloa a través de una moción de censura al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.



Batet ha considerado que la desinformación en el ámbito político y público se ha incrementado y que las redes sociales "han amplificado estas pulsiones negativas y han generado un efecto contaminación en el que se compite por la atención del público con mensajes de trazo grueso".



"Pero mayor problema me parece a mí que los representantes que están en las instituciones democráticas utilicen de manera premeditada las falsedades y los bulos para atacar al adversario político, pues eso degrada la credibilidad de la propia democracia", ha puntualizado.



Ha considerado que la polarización "es tan extrema porque vivimos en un mundo invadido por la emoción y demasiados políticos basan sus opciones electorales en construir una imagen del adversario que se pueda identificar como el mal absoluto, al que es legítimo despreciar, e incluso odiar".



La presidenta del Congreso ha reivindicado la política del acuerdo y ha abogado por los pactos que "no son solo deseables, sino necesarios si queremos garantizar la gobernabilidad en parlamentos cada vez más fragmentados".



Cree que "es indudable que habrá fragmentación" tras las próximas elecciones del 23 de julio y que "será un Congreso de gestión compleja, al menos como en esta legislatura", ha incidido tras indicar que la pluralidad no tiene porque ser mala ya que obliga a pactos aunque "no a cualquier precio".



"Hay que explicar cuál es la política que se ha pactado para llegar a ese acuerdo...lo importante es con qué objetivos se llega a acuerdos", ha dicho Batet, que ha considerado que la "capacidad de llegar a acuerdos con el que piensa distinto no debe ser penalizada o vista como una debilidad...No es renunciar a los principios".



Ha reiterado que cree "en el debate razonado, en la contraposición vehemente pero educada, en la crítica severa pero respetuosa. Reivindico esa forma de hacer política", ha dicho al tiempo que ha lamentado que en el Congreso de los Diputados se haya llegado a la "cosificación" del diputado.