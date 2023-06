Moncloa descarta un cara a cara entre Sánchez y Yolanda Diaz ante el 23J

La propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, de que entre los debates ante el 23J haya un cara a cara de ella y el jefe del Ejecutivo es descartada por Moncloa al recalcar que el debate a dos debe ser entre quienes tienen opciones reales de gobernar.



Por tanto, sólo prevén que haya algún cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con independencia de que pueda haber debates a cuatro y otros de carácter sectorial, entre ellos uno económico.



Moncloa esperaba para este martes la respuesta del PP ante la celebración de debates, y ésta ha llegado en una carta al PSOE en la que Feijóo acepta debatir cara a cara con el Gobierno, pero pide que los socios de coalición acuerden a su representante, ya sea Sánchez o Díaz, y de no lograrlo, plantea un formato a tres.



Ante esa propuesta, desde la sede del Ejecutivo se remiten a la contestación de Ferraz, que ha criticado la oferta del PP al considerar que Feijóo no acepta directamente un cara a cara con el presidente del Gobierno, como recuerda que han pedido cuatro grupos de comunicación.



Respecto a otra propuesta de debates, la que ha planteado esta semana Yolanda Díaz para que haya seis cara a cara entre los candidatos de PSOE, PP, Vox y Sumar, Moncloa la ha descartado.



Recalca que ese tipo de debates tienen que ser entre los dos que realmente pueden ser presidente del Gobierno y subraya que es lo que ocurre en cualquier país.



Es decir, que sólo baraja un debate a dos de Sánchez con Feijóo y no uno entre el jefe del Gobierno y la que es su vicepresidenta segunda.



Para las fuentes citadas, Feijóo realmente no quiere debatir porque asume que es muy difícil justificar en un debate todo lo que está haciendo su partido con Vox.



En la misma línea, le acusan de divulgar falsedades en el terreno económico y presupuestario y de demostrar con ello una inconsistencia preocupante en este ámbito.



Inconsistente y falta de credibilidad ven también la propuesta de Feijóo de que el partido que quede segundo se abstenga para facilitar la investidura del líder del que venza porque recuerdan que el PP votó en contra de Sánchez dos veces en la investidura de 2019.



En el Gobierno se niega que Sánchez haya estado en una burbuja estos años y ahora se disponga por cálculo electoral a prodigarse en los medios con entrevistas en programas como "El Intermedio", "Lo de Évole" o "El Hormiguero".



Explican que ha estado gestionando una legislatura muy difícil y que ahora debe explicar en los medios todo lo hecho porque es el candidato a repetir en la Presidencia del Gobierno.



En cuanto a las encuestas desfavorables para el PSOE, las fuentes citadas subrayan que el mejor sondeo es el de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, en las que recuerdan que los socialistas sólo se situaron tres puntos por detrás del PP, una diferencia que consideran que es un margen de error en cualquier encuesta que se publica.



Por ello creen que es un margen perfectamente superable y que está habiendo movimientos en el PSOE para impulsar el voto a favor de este partido.



Respecto al debate sobre la violencia machista, subrayan que lo importante no es si puede beneficiar o no al PSOE, sino que se trata de un asunto muy grave como grave consideran que es para la democracia española que el PP asuma, a su juicio, el marco ideológico de Vox.



Insiste Moncloa en defender un feminismo integrador como hizo la víspera Sánchez tras reconocer que hay personas que se han sentido "incómodas" con el que ha representado su ministra de Igualdad, Irene Montero.