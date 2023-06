Descenso generalizado de las temperaturas máximas este domingo

La jornada del domingo vendrá marcada por un descenso generalizado de las temperaturas máximas, salvo algún aumento local en litorales mediterráneos y Baleares; y posibles chubascos y tormentas, localmente fuertes, en cordillera cantábrica, alto Ebro y Pirineo occidental.



Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aumentará la inestabilidad por la aproximación de una baja atlántica en amplias zonas del norte, donde los cielos lucirán cubiertos y se registrarán chubascos acompañados de tormentas.



En el interior sudeste y entorno de Alborán no se descartan chubascos dispersos con alguna tormenta ocasional, especialmente en montaña.



En el cuadrante suroeste y Baleares habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, y en Canarias lucirán con intervalos nubosos al norte de las islas, algo de nubosidad de evolución dispersa en el interior y poco nubosos en el resto.



Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que en las máximas se espera un descenso generalizado, excepto algún aumento local en litorales mediterráneos y Baleares.



No obstante, todavía pueden superarse los 34-36 grados en zonas de interior de la vertiente atlántica sur, medio Ebro, Ampurdán y Mallorca.



Habrá predominio de vientos flojos del oeste y suroeste en la mitad occidental peninsular, y del sur y sureste en la oriental. En Baleares, Ampurdán y litorales del sureste peninsular soplará viento de componente este más intenso.



En el Estrecho, el viento tenderá a rolar de levante a poniente y en Canarias a componente norte.



PREVISIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:



-GALICIA: Cielos nubosos o cubiertos con probables brumas y nieblas matinales y chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormenta, más probables en la mitad oriental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso, que será ligero en el litoral. Viento flojo del oeste y suroeste, con intervalos de mayor intensidad en el litoral atlántico.



-ASTURIAS: Cielos nubosos a cubiertos con intervalos de nubes de evolución. Chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes en el interior, sobre todo en la mitad oriental. No se descartan brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en descenso en la Cordillera y sin cambios en el litoral. Viento flojo variable.



-CANTABRIA: Nuboso o cubierto, con nubes de evolución a partir del mediodía. Probabilidad de brumas o nieblas matinales en las zonas montañosas. Chubascos y tormentas localmente fuertes en el interior. Temperaturas con pocos cambios y en ligero descenso las máximas en el interior. Viento flojo variable.



-PAÍS VASCO: Nuboso a cubierto, con nubes de evolución a partir del mediodía. No se descartan brumas o nieblas matinales en áreas de montaña. Chubascos y tormentas durante la segunda mitad del día, que serán localmente fuertes. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, ligero en el litoral. Viento flojo variable.



-CASTILLA Y LEÓN: Intervalos nubosos y nubosidad de evolución. En el norte montañoso no se descartan estratos bajos o bancos de niebla matinales. Probabilidad de precipitaciones y chubascos generalizados por la tarde, que podrían ir acompañados de tormenta y granizo, especialmente en el cuadrante nordeste. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso. Vientos variables flojos en general, con predominio de vientos de componente suroeste de mayor intensidad, durante las horas centrales del día. Durante los episodios tormentosos podrían registrarse rachas fuertes o muy fuertes.



-NAVARRA: Nuboso a cubierto en el noroeste e intervalos nubosos en el resto, con nubosidad de evolución por la tarde. Chubascos y tormentas, más probables e intensos durante la segunda mitad del día, cuando podrán ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el tercio oriental y sin cambios en el resto; las máximas en descenso, excepto en la vertiente cantábrica donde permanecerán sin cambios. Viento flojo del sur y sureste, más intenso en la Ribera.



-LA RIOJA: Nuboso con predominio de nubes medias, altas y nubosidad de evolución. Probabilidad de precipitaciones y chubascos generalizados por la tarde, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso. Vientos flojos en general, del suroeste en la Ibérica y del nordeste en el Valle. Asociado a los fenómenos tormentosos, podrían registrarse rachas fuertes o muy fuertes.



-ARAGÓN: Intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna, con chubascos y tormentas en el Pirineo y en el tercio oeste, sobre todo por la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes y que se den en el resto de manera aislada y menos intensa, con menor probabilidad hacia el sureste. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Viento del sur y sureste flojo a moderado.



-CATALUÑA: Intervalos de nubes medias y altas en general y nubosidad de evolución diurna sobre todo en el Pirineo occidental, donde serán probables los chubascos ocasionalmente con tormenta, sin descartar de forma aislada en el resto de la mitad occidental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso en el interior del tercio oeste, en ascenso en el norte del Ampurdán y sin cambios en el resto. Viento variable flojo al principio, tendiendo por la mañana a componente sur flojo a moderado, más reforzado por la tarde en el Ampurdán.



-EXTREMADURA: Poco nuboso o intervalos nubosos con predominio de nubes medias, altas, que puede ir acompañado de nubosidad de evolución. No se descartan precipitaciones en forma de chubascos débiles y dispersos en el extremo norte y nordeste. Temperaturas en descenso, más ligero en las mínimas. Vientos del oeste, girando al noroeste a lo largo del día, flojos en general.



-MADRID: Poco nuboso con intervalos de nubes altas, aumentando con nubosidad de evolución a partir de mediodía. Probables chubascos en la Sierra por la tarde, que podrían ir acompañados de tormenta y serán menos probables en el resto de la Comunidad. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en descenso, más marcado en el extremo sur. Viento flojo de dirección variable con predominio de suroeste por la tarde.



-CASTILLA-LA MANCHA: Poco nuboso con intervalos de nubes altas por la mañana, aumentando con intervalos de nubosidad media y de evolución a partir de mediodía. Probabilidad de chubascos en la mitad occidental, especialmente en cotas altas del Sistema Central, Serranía de Cuenca y sierras de Albacete, que podrían ir acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en descenso. Viento flojo de dirección variable predominando la componente sur.



-COMUNIDAD VALENCIANA: Intervalos de nubes medias y altas en general y nubosidad de evolución diurna, sobre todo en el interior de la mitad norte. No se descartan chubascos aislados ocasionalmente con alguna tormenta, especialmente en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso en general, más acusado en el sur de Valencia, y sin cambios en el litoral de Alicante. Viento variable flojo tendiendo al mediodía a componente este, moderado en el litoral de Alicante y flojo en el resto.



-MURCIA: Cielos con intervalos de nubes medias y altas. No se descartan chubascos dispersos en el interior, en general débiles, que podrían ir acompañados de algunas tormentas y depósitos de barro, más probables en el Noroeste. Temperaturas sin cambios, salvo en el norte de la región, donde descenderán las máximas. Vientos del nordeste en el litoral, y variables flojos en el interior.



-BALEARES: Intervalos de nubes medias y altas sin descartar alguna precipitación débil, ocasional y aislada que iría acompañada de barro. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en descenso en el nordeste de cada isla y en ascenso en el suroeste. Viento de componente este con rachas fuertes a partir de la tarde en la vertiente norte de la Sierra de Tramontana.



-ANDALUCÍA: Cielos con intervalos de nubes medias y altas. No se descartan chubascos ocasionales en la mitad oriental, en general débiles, más probables en las sierras, donde podrían ir acompañados de algunas tormentas y depósitos de barro. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso, localmente notable. Vientos variables flojos, tendiendo a componente oeste en la vertiente atlántica por la tarde y arreciando.



-CANARIAS: En Lanzarote y Fuerteventura, predominio de los cielos nubosos tendiendo a partir de mediodía a intervalos nubosos en las vertientes norte y oeste, así como a poco nuboso o despejado en el resto. En las islas montañosas, predominio de los cielos nubosos en las vertientes norte con algunos intervalos en el sur hasta mediodía, tendiendo a poco nuboso o despejado en general con algunos intervalos en las vertientes sur durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios en las islas más orientales; en el resto de islas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado en zonas altas. Viento de flojo a moderado de componente norte, girando a componente oeste en altas cumbres.