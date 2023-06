Yolanda Díaz propone que el impuesto a las grandes fortunas sea "permanente"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha propuesto que el impuesto a las grandes fortunas sea "permanente" y no coyuntural, así como la creación de un Consejo de Productividad en España, cuyo cometido sería impulsar reformas y tomar "medidas eficaces" para mejorar la productividad en el país.



Así lo ha indicado la también ministra de Trabajo y Economía Social durante su intervención en las jornadas por el 45º aniversario de Cinco Días, donde ha explicado que es "imprescindible" hacer una reforma de los ingresos públicos que se adapte a la nueva realidad española, que mejore su progresividad y acabe con la injusticia fiscal.



"Quien más tiene, más debe de contribuir", ha sentenciado Díaz, quien ha propuesto también hacer una reforma del impuesto de sociedades, aumentar la progresividad en el impuesto de la renta de las personas físicas e innovar en formas alternativas de fiscalidad, en referencia a la transición verde y digital.



Sobre el Consejo de Productividad, estaría formado por empresas, sindicatos, administraciones públicas y universidad, y debería dar respuesta a un "enorme problema" en España y un "lastre estructural" de la economía "que arrastramos desde hace cuatro décadas".



España está 25 puntos por debajo de la productividad media europea y "es imprescindible hablar de ello" porque "es el principal factor de crecimiento y riqueza del país", ha remarcado Díaz, al tiempo que ha querido dejar claro que "no solo es una cifra, sino que es una condición indispensable para el bienestar de nuestro país".



La ministra de Trabajo ha hecho otras propuestas: una de ellas referente al control de márgenes para responder a la crisis de la inflación y otra que se basa en una reforma empresarial, para que las compañías incrementen su tamaño, tengan más participación de los trabajadores y estén más comprometidas con la transformación verde y digital.



En resumen, la vicepresidenta segunda ha apostado por avanzar hacia un "nuevo sentido común económico" y para ello es clave hablar de propuestas y decir a los españoles cómo vamos a "controlar la inflación", cómo vamos a "hacer la vida más fácil" a las pequeñas empresas y a "mejorar la vida de las familias", y hacerlo "de la mano del diálogo social".



En este sentido, ha lamentado la actitud de partidos como PSOE y PP y ha subrayado que esa "no es la manera de hacer política en el siglo XXI".



Sobre la reforma laboral, ha agradecido a empresarios y sindicatos que la defiendan frente a aquellos "políticos irresponsables" que dicen que la van a derogar y en este punto a pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "si quiere comprometerse con su país, retire el recurso de inconstitucionalidad contra una normas que ya no se discute en ningún país del mundo".



Ha recordado muchos de los números conseguidos gracias a esa reforma laboral, pero ha reconocido que ahora toca hacerlo en el sector público, donde hay "una tasa inaceptable de temporalidad" que supera el 31 % y eso es "inaceptable".



Para acabar, Díaz se ha referido a la situación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un organismo que depende del Ministerio de Hacienda, algo que le ha parecido "raro" y "extraño".



Creo que ese organismo tiene que ser modernizado, al igual que tienen que ser modernizadas las grandes quince empresas que pertenecen a este ente, como la Agencia EFE, Navantia y Correos. "Esa vieja SEPI del viejo siglo XX, creo que tiene que ser reformulada", ha concluido.