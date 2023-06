Pactos autonómicos: más dudas que certezas dos semanas después del 28M

Dos semanas después del 28M, los pactos para la investidura de presidente en las comunidades donde no hay mayoría absoluta presentan todavía más dudas que certezas, con el PP empeñado en cinco de ellas en gobernar en minoría y Vox en entrar en los ejecutivos como ya logró en Castilla y León.



Mientras el PSOE, que tendrá una plácida investidura en Castilla-La Mancha gracias a su mayoría absoluta, tiene prácticamente garantizada la elección en Asturias, pero aún debe conseguir la abstención de EH Bildu en Navarra, PP y Vox mantienen el suspense en Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia.



Sin problema alguno en Madrid y La Rioja por las mayorías absolutas obtenidas y con acuerdos cerrados o avanzados en Canarias y Cantabria, los aspirantes populares a la presidencia en esas cinco comunidades negocian ya, instan al acuerdo o empezarán a hablar en próximas fechas con Vox, que rechaza dar sus votos a cambio de nada.



Como vienen informando puntualmente las delegaciones de EFE en estas comunidades, la situación en cada una de ellas es la siguiente:



- En Aragón, el popular Jorge Azcón apuesta por un gobierno en solitario y busca un solo voto para una segunda votación. Este apoyo solo se lo podría dar el Partido Aragonés después de que Teruel Existe anunciase su abstención, mientras que Vox no estaría dispuesto a darle apoyo sin alcanzar un acuerdo de gobierno.



Una vez sondeada y rechazada la posibilidad de una abstención del PSOE, la intención del líder del PP aragonés es reunirse desde la próxima semana con todos los partidos, empezando por Vox.



- En Asturias, el socialista Adrián Barbón tiene prácticamente garantizada su reelección después de que IU y Podemos hayan garantizado que impedirán un hipotético acuerdo PP-Vox-Foro para investir al popular Diego Canga, que ha anunciado que optará a la Presidencia.



Barbón tendrá tiempo hasta finales de agosto para negociar con una Izquierda Unida que quiere hacer valer sus tres diputados para entrar en el Gobierno, "pero no de oyente".



- En Baleares, la negociación acaba de comenzar y aún debe superar el primer escollo: el PP de Marga Prohens quiere gobernar en solitario y, para ello, pide a Vox que se abstenga en el debate de investidura en el Parlament a cambio de un amplio programa de gobierno.



El primer encontronazo entre ambos partidos tuvo lugar hace unos días cuando Vox se presentó a negociar con sus primeros espadas y Prohens no asistió, lo que motivó que los de Santiago Abascal se levantaran de inmediato de la mesa. La negociación proseguirá la próxima semana.



- Coalición Canaria ha cerrado un pacto con el PP, la Agrupación Socialista Gomera y la Agrupación Herreña Independiente para conformar el nuevo Gobierno autonómico con el nacionalista Fernando Clavijo como presidente y el popular Manuel Domínguez como vicepresidente.



Este acuerdo convertirá al todavía presidente en funciones, el socialista Ángel Víctor Torres, en líder de la oposición en la Cámara autonómica y dejará sin influencia a los cuatro diputados de Vox.



- En Cantabria, el PRC de Miguel Ángel Revilla aprobó el jueves un documento de cinco páginas con sus condiciones para permitir que el PP gobierne en solitario y así evitar que pacte con Vox, una propuesta que los populares rechazaron el viernes porque dicen que es el programa de gobierno de los regionalistas y ellos ya tienen el suyo.



PP y regionalistas, que no exigirán ningún cargo en el Gobierno ni en el Parlamento, se reunirán, no obstante, la semana que viene para seguir negociando un acuerdo que haría presidenta a María José Sáenz de Buruaga.



- En Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que obtuvo la mayoría absoluta el 28M, puede dedicar ya toda su energía a sus planes para la nueva legislatura, en la que una de sus "prioridades inmediatas" será la reforma el Estatuto de Autonomía para, entre otros aspectos, reformar la ley electoral que aprobó el PP.



- En la Comunidad Valenciana, el PP ha iniciado esta semana los contactos con los otros tres grupos parlamentarios para conocer su postura sobre la investidura del popular Carlos Mazón, que los socialistas no van a facilitar ni con la abstención.



El lunes le transmitirá lo mismo Compromís y el martes será el turno de Vox, cuyos trece diputados sumados a los 40 del PP rebasan la mayoría absoluta, si bien la intención de los populares es gobernar en minoría buscando acuerdos puntuales con otros grupos, en un gobierno "transversal" que no se identifique con "bloques" ideológicos.



- En Extremadura, la aritmética política sólo contempla un pacto PP-Vox, pero nada ha trascendido en torno al mismo después de que el pasado viernes los equipos de ambas fuerzas comenzaran a negociar la conformación del nuevo Gobierno de Extremadura.



La candidata popular, María Guardiola, insiste en que quiere gobernar en solitario y, al otro lado de la balanza, el PSOE considera que si quiere llegar a la Presidencia de la Junta "debe pactar y ceder" con Vox, pues esta formación no le permitirá hacerlo si su presencia.



- En Madrid, el PP de Isabel Díaz Ayuso logró una holgada mayoría absoluta que le permite desligarse de Vox, partido del que necesitó apoyo en la pasada legislatura para sacar adelante todos sus proyectos legislativos.



- En Murcia, el PP podría formar gobierno con el apoyo de Vox o con su abstención, ya que PSOE y Podemos no cuentan con la suficiente fuerza para oponerse a ello.



El escollo reside en que los "populares" ofrecen pactos puntuales pero insisten en formar un gobierno autonómico en solitario, mientras que Vox se decanta por un "acuerdo global" en el que se negocie Comunidad y ayuntamientos. Desde ambas formaciones se afirma que todavía no ha habido negociaciones, aunque hay voluntad de diálogo.



- En Navarra, donde UPN ha sido la fuerza más votada, es la actual presidenta en funciones y candidata socialista, María Chivite, quien lidera las negociaciones para formar gobierno con los que han sido sus socios de legislatura, Geroa Bai y Contigo Navarra.



Hasta el momento, el PSN ha llegado a un acuerdo con Geroa Bai para que la coalición que lidera Uxue Barkos presida el Parlamento, mientras que será la semana próxima cuando se conozca si hay avances respecto a la necesaria abstención de EH Bildu, con la que los socialistas han insistido en que no van a llegar a ningún acuerdo de gobierno.



- El PP va a recuperar el Gobierno de La Rioja tras perderlo hace cuatro años al haber logrado la mayoría absoluta el 28 de mayo, con la previsión de que su futuro presidente, Gonzalo Capellán, tome posesión a finales de este mes o principios de julio.