Patxi López acusa al PP de querer "retroceder" a una España "en blanco y negro"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al PP de querer "retroceder" a una España "en blanco y negro" por su intención de derogar leyes como la trans o de memoria democrática, y ha dicho que en las elecciones generales "la cuestión no es Sánchez o España, sino Feijóo o los españoles".



En declaraciones a los medios en su llegada a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, el portavoz socialista ha destacado medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez como la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional o la revalorización de las pensiones.



"Frente a esto, lo que hay es una España que retrocede, una España cuya imagen es la de (José María) Aznar en el balcón de la calle Génova, que es la que añoran y hemos visto como la añoran muchos dirigentes del Partido Popular en Madrid", ha añadido.



En su opinión, la intención del PP de "derogar el sanchismo" supondría acabar con "una España que defiende y reconoce los derechos de todas las personas" y "que crece económicamente muy por encima de la media europea", para volver a una España que "retrocede en absolutamente todos los parámetros".



"Una España que no defiende los derechos, por ejemplo, del colectivo trans. Una España, como digo, que retrocede, que vuelve hacia el pasado, una España en blanco y negro", ha apuntado.



Por ello, asegura que en las elecciones generales del 23 de julio "la cuestión no es Sánchez o España, sino que es Feijóo o los españoles", en referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.



Y ha criticado además que el PP esté "dispuesto a allanar el camino a que el Ayuntamiento de Barcelona esté en manos de independentistas de Puigdemont", en alusión al candidato de JxCat, Xavier Trias, "con tal de evitar que haya un socialista de alcalde".