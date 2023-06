Mónica García acusa a Pablo Iglesias de "mentir" y "hacer daño" a Sumar

La líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha acusado este martes al exvicepresidente Pablo Iglesias de "mentir claramente" y "hacer daño" con sus declaraciones a un acuerdo para la confección de Sumar y ha insistido en que su formación "no ha vetado" a ningún partido frente a lo que aseguró el ex secretario general de Podemos.

"Iglesias mintió claramente. Más Madrid no ha vetado a ningún partido. No entiendo muy bien cuál es la intención, más allá de intentar hacer daño al acuerdo. No hemos vetado a nadie e insisto, estamos remando para adelante", ha respondido con contundencia García en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, después de que Iglesias dijera que en Más Madrid no quieren a "nadie" de Podemos en la lista electoral de la Comunidad de Madrid para el 23J.

Preguntada por si su formación vetó a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Sumar, como así deslizan desde la formación morada, Mónica García ha reiterado que no han vetado "a nadie". "No hemos hablado de nombres (...) Nos hemos sentado a esa mesa a dialogar sobre qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir", ha asegurado.

En este punto, la líder de Más Madrid se ha mostrado "optimista" de cara a cerrar un acuerdo con Sumar antes del viernes y ha insistido en continuar con "negociaciones discretas", que están en "un buen tono y buena sintonía".

"Vamos a ser generosos, dialogantes y proactivos para apoyar y empujar al espacio progresista", ha defendido García, quien ha asegurado que habrá un pacto entre las distintas formaciones "al cien por cien".

Sobre el mensaje en Twitter del número dos de la candidatura de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital, Félix López-Rey, quien ha calificado de "error" de Pablo Iglesias el "imponer" a Irene Montero e Ione Belarra en las lista de Sumar, porque "pone en peligro" la alternativa de progreso, García ha quitado hierro a la polémica, dejando claro que no comparte la opinión, que ha tildado de "personal".

"Lo bueno y lo malo que tiene Félix López-Rey es que no tiene pelos en la lengua, que dice lo que piensa", ha afirmado García. "Es una opinión personal, no es una postura. Creo que no ha calculado ni el momento ni el foro, independientemente de que cada uno tendrá su opinión personal", ha añadido.