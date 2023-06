Iglesias: los comunes, Compromís y Más Madrid, los escollos para la unidad

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha identificado este martes a los comunes, Compromís y Más Madrid como los tres escollos que impiden de momento alcanzar un acuerdo para configurar una confluencia de izquierdas en torno a Sumar.



Para que haya opciones de tener "un Gobierno democrático en el Estado español" tras las elecciones generales del 23 de julio, ha recalcado Iglesias en declaraciones a TV3, "es absolutamente imprescindible que haya un acuerdo entre Sumar y Podemos".



Sin embargo, ha advertido, "parece que hay actores políticos que están más interesados en destruir Podemos que en llegar a un acuerdo".



Según Iglesias, "hay tres territorios donde está el problema en las negociaciones en este momento: Madrid, País Valenciano y Cataluña".



"Hay tres actores políticos que entienden que en esos territorios son el único actor que tiene que representar ese espacio político electoral de Sumar", ha denunciado Iglesias, que considera "una torpeza" la actitud de los comunes, Compromís y Más Madrid.



Por ejemplo, "Compromís ha dicho abiertamente que ellos no quieren confluir con Sumar", sino que en todo caso están abiertos a un acuerdo de coalición manteniendo sus siglas y "con Podemos nada", mientras que "lo mismo ha dicho Más Madrid".



En Cataluña, bajo el liderazgo de Ada Colau, los comunes "han hecho un planteamiento en el que entienden que Podemos no sumaría nada en una confluencia".



"Creo que estas tres organizaciones deberían poner un objetivo por delante del legítimo objetivo de hacer que Podemos no exista más", ha remarcado.



Para Iglesias, el objetivo "superior" en estas elecciones es que "pueda haber un acuerdo de confluencia entre todos, porque es condición de posibilidad para que en el Estado español no gobierne el PP con Vox".



"Dejar a Podemos fuera es abrirle las puertas a un Gobierno de derechas", ha alertado.



PEDIR A IRENE MONTERO QUE SE APARTE ES CRUZAR "TODAS LAS LÍNEAS ROJAS"



Iglesias también ha deplorado que, desde sectores de la izquierda, algunos "compren el relato" de la derecha y exijan a la ministra Irene Montero que se aparte como posible candidata de una confluencia para facilitar un acuerdo.



"En Podemos, son los inscritos de Podemos los que deciden quién está al mando del partido y quiénes son sus representantes", ha subrayado Iglesias, que considera que quien desde fuera pretende interferir de esa manera está atravesando "todas las líneas rojas del respeto".



En su opinión, "quien pone vetos en una negociación no quiere llegar a un acuerdo".