Feijóo enmarca en la normalidad su reunión con fiscales, que censura el PSOE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo un encuentro con fiscales conservadores, que el líder de la oposición enmarca en la normal invitación de una asociación, pero que ha suscitado críticas por parte del PSOE, que ve la reunión "secreta" e "inquietante".



Según publica este martes el diario El País, en esta cena de la Asociación de Fiscales estos profesionales animaron a Feijóo a derogar varias leyes aprobadas durante la actual legislatura, lo que lleva a los socialistas a lanzar una batería de preguntas sobre qué normativas echará atrás: ¿reforma laboral, eutanasia, ley de vivienda, subida de las pensiones?.



Fuentes del PSOE han pedido explicaciones a Feijóo, quien en declaraciones a los periodistas durante el acto del Día de la Comunidad de Madrid ha enmarcado en la normalidad la reunión, "absolutamente correcta, institucional".



A los fiscales les expuso Feijóo sus compromisos para lograr una Fiscalía independiente, que pasan por apostar por la carrera fiscal, no nombrar como fiscal general a un miembro de su Gobierno o no dar puestos a quienes han desempeñado un cargo político en los últimos cinco años.



Después hubo "preguntas y respuestas con normalidad", como en cenas con otras asociaciones "con absoluta tranquilidad y transparencia", ha explicado. Desde el PP agregan que no hay nada que ocultar y que el presidente de los populares celebra cenas con políticos y otros sectores. Estos encuentros no figuran en su agenda pública.



La candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, ha censurado esta cena y fuentes de su partido califican de "muy grave" que haya reuniones "secretas, a puerta cerrada, ven "inevitable" tener "sensación" de que "existe algo que ocultar".



Acusan a Feijóo de representar un proyecto de "involución" y le piden que aclare "qué leyes exactamente pretende derogar si se da el improbable caso de su llegada al Gobierno".



"Estas inquietantes reuniones secretas son el ejemplo de como entienden la Justicia el señor Feijóo y el Partido Popular. Explican por qué el señor. Feijóo lleva más de 1600 días incumpliendo la Constitución bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial", apuntan las mismas fuentes.



CRÍTICAS DE FEIJÓO AL GOBIERNO POR MANIFESTARSE CON LOS SINDICATOS



Por otra parte, Feijóo ha censurado que el representantes del Gobierno, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se manifestasen ayer junto a los sindicatos en el Primero de Mayo, Día de los Trabajadores.



Lo considera "contrario de la fiesta de los trabajadores y de las reivindicaciones" de sus representantes "frente a cualquier gobierno" "Ahora se mezclan y me da la sensación de que a los trabajadores les parece cuanto menos sorprendente, a mí también", ha agregado.