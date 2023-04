Sánchez: Doñana, amenazado por la arrogancia de quien niega el cambio climático

El presidente del Gobierno y líder socialista español, Pedro Sánchez, advirtió hoy de que el "tiempo se acaba" para actuar frente al calentamiento global y se refirió al parque de Doñana para denunciar que está "amenazado" por la "arrogancia" de quienes niegan el cambio climático.



"La socialdemocracia debe liderar la respuesta a la amenaza del cambio climático porque, si no somos nosotros, nadie más lo hará", dijo Sánchez en la localidad lusa de Oporto, donde participó en un mitin en conmemoración del 50 aniversario del Partido Socialista portugués.



"Los partidos de derecha buscan excusas para no hacer nada", afirmó, y "cuando hablamos de cambio climático, no es sólo una cuestión de hacerlo bien, es una cuestión de actuar ahora. El tiempo se acaba", insistió durante su intervención.



Sánchez se refirió al parque de Doñana, cerca de la frontera con Portugal, un "tesoro nacional", dijo, castigado por la sequía y "amenazado por la arrogancia de quienes niegan el cambio climático".



El líder socialista español aludió también a la guerra de Ucrania para insistir en su rechazo al "imperialismo de Putin" y en la defensa de la integridad territorial y la libertad de Kiev.



"Estamos comprometidos para trabajar por una paz justa y duradera en Ucrania y en otros conflictos que se desarrolla en el mundo", añadió.



ESPAÑA Y PORTUGAL, MANO A MANO EN BRUSELAS



Sánchez aprovechó su intervención, en inglés, para repasar los valores de la socialdemocracia europea y elogiar el papel del socialismo portugués.



"Cuando todos hablaban del declive de la socialdemocracia, eran ustedes, el socialismo portugués, quienes levantaron la bandera de nuestras políticas de solidaridad y justicia social", afirmó.



Los socialistas de todo el mundo, agregó, todavía celebran el 25 de Abril "como si fuera de todos".



Sánchez ensalzó a dos de las más carismáticas figuras del socialismo ibérico, el portugués Mario Soares -fundador del PS- y el español Felipe González, y tuvo también palabras de agradecimiento para el primer ministro luso, António Costa, por "este liderazgo que nos ha inspirado en estos momentos difíciles".



Portugal y España "hemos afrontado muchas batallas en Bruselas" recordó, como cuando "mano a mano" lograron la llamada "excepción ibérica" sobre energía.



"Te invito a seguir siendo una referencia en la socialdemocracia europea", concluyó Sánchez dirigiéndose a Costa.



Los socialistas portugueses celebran su 50 aniversario con la mayoría absoluta más amplia de su historia pero con un acusado desgaste.