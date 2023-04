Patxi López asegura que en las próximas elecciones el PSOE "se lo juega todo"

El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha afirmado que su partido "se lo juega todo" en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo porque, ha señalado, los socialistas "nunca ganan las elecciones generales si no ganan las municipales".



"En las próximas elecciones nos lo jugamos todo", ha subrayado López durante la presentación de la candidatura socialista en Reocín (Cantabria), donde ha asegurado que las bases del partido en los municipios son "lo más importante que tiene ahora el PSOE".



López ha pedido a los socialistas en los municipios que "den ejemplo" porque en su opinión, desde el ámbito local "se construye todo lo demás".



"No tenemos grandes medios de comunicación que nos difundan, solo tenemos una cosa, a vosotros, a gente dispuesta a partirse la cara para defender las ideas socialistas", ha dicho.



Ha recordado que el primer cargo público del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, -"el nuestro, el bueno", ha apostillado- fue de concejal y ha definido al partido como los "herederos de los primeros indignados en este país".



"Desde hace más de 140 años, el PSOE es el mejor instrumento de la gente humilde para cambiar la cosas y las realidades", ha señalado.



También ha ensalzado la labor del Gobierno de Pedro Sánchez, y su gestión de la crisis, frente a la del PP, que ha opinado "recortó todo lo que pudo" y "privatizó el estado bienestar". "Abandonaron a millones de personas", ha lamentado.



Sobre los populares, ha afirmado que "representan el vacío" y su alternativa ha sido "votar no y recurrir en los tribunales" todas las medidas socialistas y les ha acusado de "defender a los privilegiados y poderosos".



Y ha advertido del modelo de gestión privada de pensiones y sanidad, si gobierna el PP. "Cuando la sanidad sea privada no seremos pacientes, seremos clientes, se nos atenderá dependiendo del grosor de nuestra cartera", ha advertido.



"Sanidad y pensiones, siempre públicas", ha zanjado.