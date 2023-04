Pilar Alegría: "No se puede confundir feminismo con cerrazón"

La Ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha defendido la reforma de la ley del solo sí es sí que se aprobará este jueves en el Congreso de os Diputados y ha reprochado a Unidas Podemos haber utilizado la norma para abrir un debate sobre feminismo.

"No se puede confundir feminismo con cerrazón", ha explicado Alegría en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha asegurado que " cuando una ley se pone en marcha y provoca efectos indeseados, lo verdaderamente responsable es reconocer los errores y, lo que es más importante, plantear alternativas que los solucionen".

"Hay quien ha querido abrir aquí un debate sobre más feminismo o menos feminismo y yo, desde luego, no soy partidaria de ir repartiendo carnés de feminismo porque mi partido tiene una larga trayectoria histórica donde ha demostrado claramente que es un partido feminista", ha asegurado Alegría, quien ha eludido responder a si hubiese sido más fácil negociar la aprobación de la reforma con Yolanda Díaz que con la ministra de Igualdad Irene Montero.

"Se ha hablado con todo el mundo, se ha intentado llegar a un acuerdo con Unidas Podemos en este caso y este Gobierno ha alcanzado acuerdos en más de 200 leyes y en una no", ha respondido la dirigente socialista, para quien, la aprobación de la reforma en el Congreso será "un paso positivo para mejorar una ley e imposibilitar que haya futuras rebajas de condenas".

En cuanto a las críticas por aprobar la reforma con el apoyo del PP, Alegría ha recordado que la proposición de Ley del PSOE saldrá adelante con el respaldo de otros partidos como el PNV. "Creo que había que reformar esta ley y sobre todo evitar esos efectos indeseados, se ha hablado con todas las fuerzas políticas, en el Congreso hay muchas fuerzas políticos y no son bloques monolíticos, y va a haber un apoyo muy importante dentro de la Cámara".

Ha recordado, además, que las enmiendas del PP que se han introducido en la reforma son enmiendas "muy técnicas, que no afectan en nada a la proposición que el PSOE planteó para solucionar, esos efectos indeseados de la ley".

Asimismo, ha asegurado no compartir el tono de las críticas de la Ministra Irene Montero que acusó al PP de haber humillado al PSOE con sus enmiendas a la reforma de la ley. "Yo desde luego no comparto ese tipo de palabras ni ese tipo de lenguaje, no me siento cómoda en esos registros y en política estamos para ser útiles a los ciudadanos", ha explicado la portavoz socialista.