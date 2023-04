Ione Belarra duda de que los detalles de las medidas de vivienda estén cerrados

La secretaria general de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha dudado de que los detalles de las nuevas medidas de vivienda, como cuándo se construirán o quedarán rehabilitadas, estén ya "sobre la mesa" y ha asegurado que para que salgan adelante su formación va a necesitar "desplegar toda su capacidad política e influencia".



En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, ha reconocido que el Gobierno no había informado previamente a la parte morada de la coalición de las nuevas medidas anunciadas hoy por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero las ha vinculado a las "exigencias, propuestas y medidas" que han desplegado desde la formación que dirige.



Una influencia y capacidad política que ha sido, ha dicho, fundamental para que haya salido adelante la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Una norma, ha recordado en relación a la tramitación de las nuevas medidas, que ha tardado tres años en salir adelante.



"Todo el mundo es consciente que para que se cumplan estos anuncios preelectorales del Partido Socialista, Podemos tiene que seguir gobernando con más fuerza", ha agregado.



Por otra parte, la ministra de Derechos Sociales ha mostrado su "preocupación" por la sequía "que ya está en marcha".



Ha agregado que los agricultores están ya alertando de que la sequía "va a incrementar aún más el precio de la compra" y ha remarcado que no hay motivos para no tomar "más acciones lo antes posibles".



"Una situación excepcional requiere de respuestas excepcionales y más que nunca es urgente que podamos topar esos precios de los alimentos, la cesta básica, como venimos reclamando desde hace varios meses", ha indicado.