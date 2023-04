Antonio Garamendi tilda la ley de vivienda de populista y cree que hará efecto contrario

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha tildado la nueva Ley de Vivienda que aprobará este martes el Gobierno como una "decisión populista que va a provocar lo contrario de lo que se pretende".



Garamendi ha dicho al respecto tras su intervención en el Foro de la Nueva Economía que no comparte el "intervencionismo en el mercado" de alquileres de viviendas, ya que la nueva ley topará los precios de los arrendamientos y creará un nuevo índice al margen del IPC.



En relación con la medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre habilitar 50.000 viviendas de la cartera de la Sareb o "banco malo" para alquiler social, Garamendi ha comentado que el concepto de poner viviendas en el mercado "no es algo malo, pero hay que evaluar el anuncio".



El presidente de la patronal ha dicho en ese sentido que pueden existir "una serie de viviendas de la Sareb que no están en los sitios en donde se necesitan o incluso una serie de viviendas que no están en un estado en condiciones adecuadas".