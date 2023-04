España mantiene reuniones "positivas" con la India, prioritaria en el comercio

La secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana Méndez Bértolo, afirmó este jueves haber mantenido reuniones bilaterales "muy positivas" con las autoridades de la India, un mercado prioritario de difícil acceso al que las empresas españolas llegan tarde en comparación con otros países de Europa pero en el que hay ejemplos de éxito.



"Las reuniones de ayer bilaterales fueron muy positivas porque me llevo de todas las contrapartes el mensaje de apertura y accesibilidad no solo para nosotros, sino también para las empresas españolas", dijo a EFE Bértolo, durante una visita oficial de dos días en la capital del país asiático.



La secretaria de Estado mantuvo entre ayer y hoy reuniones con departamentos sectoriales con los que, dijo, "pensamos que las empresas están interesadas en identificar oportunidades", como son los sectores de defensa, aviación civil, energía, transporte y comercio entre otros.



El énfasis es retomar las relaciones bilaterales enfocadas al comercio que habían quedado en suspenso por la pandemia del coronavirus, como la comisión mixta, que se reunió por última vez en 2018, y tomar la temperatura de las compañías españolas en la India.



"El mercado indio, como dicen las empresas españolas, es difícil de acceder, ya sea a través de la exportación, ya sea a través de la inversión", reconoció Bértolo.



Pero este país, que según las proyecciones ha superado ya a China como el más poblado del mundo, "merece la pena una vez que se han superado todas esas barreras".



En concreto, la exportación de bienes es complicada por el programa "Make in India" del Gobierno indio, que fomenta la sustitución de importaciones y la instalación de industrias en el país asiático, y que ha hecho a las empresas españolas "ser conscientes desde el principio de que sin invertir aquí en la India es difícil realmente desarrollar cualquier estrategia que pase por vender al mercado indio".



Bértolo reconoció que las empresas españolas "llegaron más tarde" que las de otros países europeos como Francia y Alemania, un retraso atribuido a la prioridad de otras regiones como Latinoamérica.



Pero destacó "casos de éxito" como la compra de 56 aviones militares de tipo C295 a Airbus, de los cuales 16 se fabricarán en la planta que el grupo europeo tiene en Sevilla y los 40 restantes en una línea de ensamblaje en el país asiático.



La secretaria de Estado también apuntó a la creciente inversión directa española, con 1.200 millones de euros en 2020, y a un comercio bilateral que se ha recuperado del bache del coronavirus y ascendió a 6.780 millones de dólares en el año fiscal 2021-22, según datos del Ministerio de Comercio indio.



Esto convierte a España en el noveno país de Europa en términos de comercio bilateral, con una balanza positiva para la India, y en el número 36 a nivel global a fecha de hoy.



También dificulta la entrada de empresas españolas la falta de acuerdos comerciales con la Unión Europea, en negociación y cuyo avance es una de las prioridades de España durante su Presidencia de la UE.



"Yo creo que con las indicaciones geográficas probablemente, y la protección de inversiones, podremos movernos algo más rápido", dijo Bértolo, mientras que el acuerdo de libre comercio propiamente dicho es "más complejo".