Aruca Gómez (CS) censura la campaña de Ayuso centrada en Pedro Sánchez

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Araceli Gómez, ha censurado que la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díez Ayuso, centre su campaña electoral en atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no concurre a estos comicios, y ha subrayado que "quien tendría que decir algo" es el presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

"¿Es que Pedro Sánchez necesita que todo el PP se dedique a él?", se ha preguntado la candidata 'naranja', que ve "absurdo" que la presidenta regional se juegue "todo" a esa carta de competir directamente contra el jefe del Ejecutivo y advierte que "la arrogancia perdió a muchísimos gobernantes en el mundo".

"Que no queremos que siga gobernando el PSOE, yo tampoco. Ese Partido Socialista que tiene esas alianzas. Pero yo voy a ir a las elecciones y voy a votar otra cosa. Lo que no hago es entretener a los madrileños cuando yo puedo hacer cosas por ellos para cambiar en la vida con un señor que no se presenta a mis elecciones", ha alegado.

En esta línea, ha insistido en que a Ayuso "solo le interesa que sus fuegos artificiales sean los únicos que se vean y por eso habla de que no va a tener rivales en Madrid" y ha retado a cualquier madrileño de a pie a decir dos cosas que haya hecho la jefa del Ejecutivo autonómico por mejorar su vida, más allá de abrir los bares durante la pandemia de Covid-19.

En este sentido, ha recalcado que se trata de una "estrategia muy vieja" basada en "la ley del mínimo esfuerzo" en la que el PP sabe que nombrar al presidente del Gobierno "saca a su gente a la calle" y "no tiene que hacer nada más". "No tiene que contar su programa, no tiene que contar qué ha hecho, no tiene que contar absolutamente nada. Es simplemente un archivo que nos saca a todos cosas para votar en contra. Mire, no, es que su alcalde es el que ha hecho durante todos estos meses y todos estos años cosas por usted", ha indicado.

Todo ello, ha argumentado, porque en la Comunidad de Madrid no se está ejerciendo el poder de gestionar para mejorar la vida de las personas. "¿En la Comunidad de Madrid, dígame qué ha hecho por usted, qué políticas públicas, porque esa gente tiene su vida en sus manos. Esas personas se dedican a legislar cosas que nos pueden mejorar o empeorar la vida de un momento a otro. Y ese poder no lo están ejerciendo. Lo que están ejerciendo es entretenimiento. Y para el entretenimiento ya están otros programadas de la televisión", ha indicado.

Continuar en esta línea, ha indicado, terminará convirtiendo la política en "algo inútil por definición". "Es lo que estamos consiguiendo en las nuevas generaciones, que estén más pendientes del 'zasca' que de lo que hacen por ellos", ha advertido.