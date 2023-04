Igualdad acusa al PSOE de no querer acabar con la gestación subrogada

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha culpado este martes al PSOE de que la reforma de la ley del aborto no incluya una persecución taxativa de la gestación subrogada, ilegal en España, y le ha reprochado que la norma sea laxa a la hora de inscribir a menores concebidos por esta vía.



En una entrevista en el programa "La base", Rodríguez ha señalado este martes que el Ministerio de Igualdad propuso a los socialistas "modificar el artículo 23 de la ley orgánica del Poder Judicial" para que la gestación subrogada "fuera uno de los delitos que podía ser también perseguido en el extranjero y por tanto tuviera una jurisdicción universal".



"Obviamente, el PSOE no quiso llevar a cabo esta medida", ha lamentado la secretaria de Estado, según la cual su departamento tuvo que "conformarse" con que la norma incluya que la gestación por sustitución es "una forma de violencia contra las mujeres" y ordene perseguir la publicidad de las agencias privadas que facilitan esta práctica.



Sobre estas medidas, Rodríguez ha reconocido la voluntad de Igualdad de ir más allá porque "son muy blanditas para un mercado que mueve demasiado dinero".



A día de hoy, el procedimiento de la regularización administrativa de estos menores remite a una instrucción de 2019 de la Dirección General de los Registros y del Notariado que aboga por velar por el interés del menor.



Este procedimiento pasa generalmente por un proceso de adopción, y no de filiación (como si fuese un hijo biológico), según recoge una sentencia de marzo de 2022 del Tribunal Supremo.



"Esta parece otra de las situaciones en las que el Ministerio de Justicia no ha estado dispuesto a la hora de la verdad a tomar las decisiones que verdaderamente hubieran acabado con el problema", ha criticado Rodríguez sobre este punto.