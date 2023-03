El PSOE plantea reforzar la ley para impedir traer niños de gestación subrogada

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha planteado la posibilidad de "reforzar" la legislación actual para "impedir" que haya personas que hagan uso de la gestación subrogada en el extranjero, aunque ha subrayado que hay que estudiar la fórmula para no "cargar las culpas al niño".



En una entrevista en TVE, el portavoz socialista ha comentado que pese a que la gestación subrogada es ilegal en España hay personas que acuden a esta práctica en el extranjero, por lo que cree que hay que "darle una vuelta" a esta situación de "limbo", teniendo en cuenta que no se puede "cargar las culpas al niño" ya que los menores "no pueden ser paganos de lo que han hecho sus padres".



"Debemos dar una vuelta a lo que tenemos en este momento para impedir que nadie tenga o quiera irse al extranjero a buscar fórmulas de alquilar a una mujer para tener a sus niños y que eso no pueda permitirle que cuando llegue a España inscriban con toda normalidad a sus hijos o a sus hijas como si no hubiera pasado absolutamente nada", ha dicho.



"Tenemos que reforzar nuestra propia legislación para impedir esto de irse fuera a comprar mujeres, en un país como el nuestro esto no lo deberíamos permitir, se produzca donde se produzca. Y por lo tanto deberíamos, sin poner carga en el niño, intentar impedir que incluso tampoco en el extranjero se puedan hacer estas prácticas", ha añadido.



Preguntado sobre la posibilidad de prohibir la inscripción en España de estos niños, López ha comentado que hay que analizar "cuál es la mejor fórmula para que esa gente que quiere tener un niño mediante gestación subrogada entienda que es imposible en nuestro país hacerlo, aunque sea alquilando fuera el cuerpo de una mujer".



Fuentes del grupo parlamentario socialista han aclarado a EFE que no están trabajando en ninguna iniciativa concreta y que el portavoz se ha limitado a hacer un análisis de la situación en los casos de niños nacidos por gestación subrogada fuera de España.



Por su parte, fuentes de Ferraz han recordado que la gestación subrogada es ilegal en España y consideran que "no es deseable que se haga en el extranjero", aunque han insistido en la idea de que no se debe "hacer caer el peso sobre un menor por los actos de un adulto".



Posteriormente, en declaraciones en los pasillos del Congreso, el portavoz socialista ha criticado el cambio de postura del PP, que ahora se abre a regular la gestación subrogada si es de forma altruista.



"Cada vez que se trata de derechos de las mujeres, el PP no sabe ni dónde se sitúa", ha dicho.



Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha manifestado su preocupación por la posición del PP y ha descartado la posibilidad de que haya gestaciones subrogadas altruistas.



"No hay debate sobre si el dinero debe mediar o no, es una condición para que esta práctica sea posible", ha asegurado.