Podemos responde a Díaz que si le quiere en su acto firme antes las primarias

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha respondido a Yolanda Díaz que si considera importante que los morados estén en el acto de lanzamiento de su candidatura, como ha deseado este miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno, "está en su mano un acuerdo de mínimos" para comprometerse con la celebración de primarias abiertas y que sea la ciudadanía la que decida quiénes serán los candidatos de sumar.



Con estas palabras, la dirigente de Podemos ha contestado en TVE a Yolanda Díaz, quien ha asegurado en el Congreso que le gustaría que "mucha gente de Podemos y, sobre todo, su secretaria general (Ione Belarra)" asista el próximo domingo a la presentación de su candidatura para las elecciones generales.



Ese acuerdo de mínimos, ha concretado, se limita a que haya por escrito un compromiso "básico" para que se celebren primarias abiertas a todos lo que quieran participar porque "no puede ser que solo participen los militantes o inscritos de los partidos" que se incorporen a Sumar, recordando que esa es la manera en la que Podemos elige sus candidatos.



De esta manera, los morados -ha dicho- quieren evitar "pactos en despachos" que han dado lugar a situaciones "terribles" refiriéndose a Andalucía, donde Podemos quedó fuera de la coalición de izquierdas que concurrió a las autonómicas de 2022 aunque luego se sumó al pacto político.



"No estamos pidiendo grandes cosas ni incomprensibles", ha recalcado.



Verstrynge no ha explicado qué diferencias hay entre la propuesta que hace Podemos sobre las primarias abiertas y la última oferta que les ha hecho llegar el equipo de Sumar de suscribir un compromiso para elegir a los candidatos por primarias y dejar para más adelante la fórmula concreta, que se negociará multilateralmente con el resto de formaciones.



Para Verstrynge, eso habría que preguntárselo a Yolanda Díaz porque los morados no ven dónde esta el problema si las dos partes están de acuerdo en que tiene que haber un proceso de elección interna.



Ha reitarado que llevan pidiendo este acuerdo antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo porque también consideran que es la manera de "estar mejor preparados" de cara a esos comicios al margen de que haya organizaciones que compitan entre ellas.