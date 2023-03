Los abogados piden medios extraordinarios para reactivar actividad tras la huelga

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha reclamado este martes "medios extraordinarios" para reactivar la Justicia tras la huelga de los letrados de la administración de justicia (LAJs) y ha abogado por un gran pacto entre todos los operadores jurídicos.



Ribón se ha referido así, en un comunicado, a la decisión de las asambleas provinciales de los letrados de la administración de Justicia de votar a favor de un acuerdo para poner fin a la huelga indefinida que empezaron el pasado 24 de enero para pedir mejoras salariales.



El decano ha expresado su satisfacción por el acuerdo, "después de dos meses de conflicto sin cauces de diálogo abiertos, con cerca del 35% de los señalamientos suspendidos, y en los que dos derechos fundamentales como son el acceso a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa han quedado suspendidos".



Y ha solicitado al Ministerio de Justicia que dote de "medios extraordinarios humanos y materiales a la Administración" para desbloquear el sistema, de modo que no sea a costa "del sacrificio de la conciliación de los profesionales que siempre han estado dispuestos a seguir adelante".



Ribón ha recordado las gestiones que el ICAM ha llevado a cabo durante los dos meses de huelga y ha advertido de que el "desatino" que ha causado la huelga "no puede encauzarse sobre los hombros de la abogacía y la procura, estableciendo juicios por la tarde que impidan la adecuada preparación de las vistas y atención de los clientes, ni habilitando periodos vacacionales que asesinen la conciliación familiar".



"Los abogados y abogadas ya han sufrido una enorme pérdida económica, que se puede cuantificar en varios millones de euros, y no pueden ser, igual que no puede serlo la ciudadanía, los paganos perpetuos de esta situación", ha añadido.



Para el ICAM la solución pasa por "un pacto entre todos los operadores jurídicos para proporcionar a la ciudadanía un servicio acorde a los estándares de calidad de un estado de derecho. Si este acuerdo no se produce va a ser muy difícil recuperar la normalidad o hacerlo en un plazo que se pueda calificar como razonable", ha concluido.