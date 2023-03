Montero: "Es muy mala noticia, en vísperas del 8M, que el PSOE dé la mano a la derecha"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha calificado lamentado este martes que la reforma a la Ley del 'solo sí es sí' no se vaya a producir con un acuerdo del Gobierno y considera "una mala noticia, y más en víspera del 8M que el PSOE se dé la mano con la derecha" para "volver al Código Penal de la violencia y la intimidación".

A su llegada al Pleno del Congreso para presenciar el debate de la iniciativa que persigue reformar la Ley que impulsó el ministerio de Iugaldad que ella dirige, Montero ha explicado que está "en contra" de que se vaya a tramitar en el Congreso una propuesta que, a su juicio, no mantiene el consentimiento en el centro del Código Penal.

Montero ve "evidente" que "hay que dar una respuesta ante las decisiones judiciales de bajadas de penas" a agresores sexuales, pero apuesta por "una respuesta unitaria del Gobierno" y "de la mayoría feminista" de la Cámara baja.

"Pero el PSOE no ha querido el acuerdo y ha preferido darse la mano con el PP, de quienes siempre han votado en contra de los avances feministas para iniciar el camino de vuelta al Código Penal de la violencia y la intimidación", ha lamentado la ministra de Igualdad. "Yo creo que eso es una mala noticia para las mujeres de este país", ha insistido.

Preguntada por la posibilidad de lograr un acuerdo durante la tramitación de la propuesta socialista en el Congreso, Montero ha señalado que "no es una cuestión de técnica parlamentaria", si no "una cuestión política". La ministra ha señalado que dejar el consentimiento en el centro es su "principal preocupación y ocupación" porque esta medida "no es patrimonio del Ministerio de Igualdad, ni del Gobierno ni de la Cámara" sino del movimiento feminista.