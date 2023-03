En diciembre había 443.078 fijos discontinuos inactivos sin contar en el paro

En diciembre de 2022 había 443.078 demandantes de empleo excluidos del paro registrado por ser fijos discontinuos en periodo de inactividad, según los datos detallados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria a dos senadoras del PP.



La respuesta, fechada el 27 de febrero y adelantada este martes por "El Mundo", detalla que de esos demandantes de empleo -incluidos en la estadística del servicio público de empleo (SEPE) en el grupo trabajadores ocupados- 268.402 eran perceptores de alguna prestación por desempleo y 174.676 no recibían prestación.



La cifra de trabajadores fijos discontinuos en periodo de inactividad, según las cifras de la respuesta al Senado, arranca enero en 246.076, tocan pico en diciembre y registran la menor cifra en mayo con 136.113.



Las cifras que dan la foto mensual no se pueden comparar con otros ejercicios.



La estadística que cada mes publica el SEPE detalla el total de demandantes de empleo y de ellos desglosa tres categorías que se excluyen desde 1985 de la cifra de paro registrado.



La primera es la de ocupados, es decir demandantes que teniendo ya un empleo buscan uno mejor o compatibilizarlo con el que ya realizan.



En este grupo, figuraban 1,1 millones en los datos de diciembre de 2022 pero no se detallaba cuáles de ellos eran fijos discontinuos, una modalidad que ha ganado peso este año tras la reforma laboral.



La segunda categoría es la de demandantes con disponibilidad limitada, es decir, los que estando sin empleo indican en su solicitud condiciones especiales de trabajo, y que eran 273.619 en diciembre.



Y la tercera son los demandantes de empleo no ocupados, los denos, que sumaban 198.069 en ese mes.



El paro registrado de cada mes, 2.837.653 en diciembre, no incluye ninguna de las categorías anteriores.



La estadística se contabiliza de la misma forma desde 1985 pero desde que ha aumentado el peso de este tipo de contratos se ha solicitado al Ministerio de Trabajo el detalle de los datos.



Desde el Ministerio de Trabajo han señalado que se sigue trabajando para dar esos datos desglosados de forma precisa y depurada.



"Nos insultaron por decir que el Gobierno estaba maquillando las cifras del paro. De nuevo se descubre que teníamos razón. Necesitamos un Gobierno que se preocupe más por el bienestar de los ciudadanos que por salir bien en la foto", ha criticado en Twitter el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.