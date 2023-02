Podemos pide autocrítica y bajar decibelios para reformar la ley del sí es sí

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha pedido autocrítica en torno al debate sobre la ley del solo sí es sí y ha llamado a "bajar los decibelios" para llegar a un acuerdo porque la gente está "cansada" y está aumentando el temor de las víctimas de agresiones sexuales.



Asens ha dicho este viernes en RNE que se está utilizando de forma "muy interesada" y "alarmista" la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual "para ganar posiciones partidistas con el dolor de las víctimas".



"Todos tenemos responsabilidades, algunos más, algunos menos", ha reconocido el diputado, que ha coincidido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que "hay mucho ruido" y en que todos deben "bajar los decibelios" porque, según ha dicho, los ciudadanos no les entienden.



Ha recalcado, no obstante, que ha sido el PSOE el que se ha levantado de la mesa de negociación, no ellos, y ha incidido en que todos son responsables de ese "ruido" por dedicarse a enviar unos a otros "recados" a través de los medios de comunicación.



"El presidente ayer mismo nos mandó un recado y creo que abonó él mismo el ruido del que se quejaba", ha advertido Asens.



En su opinión, el foco del debate debería situarse en el cambio de paradigma que conlleva la ley sobre la atención a las víctimas y no en la rebaja de las penas a los agresores.



Hay que entender, ha puntualizado, que la protección y ayuda a las víctimas es más importante que "si un agresor sexual condenado está dos o cuatro meses" en la cárcel.



En cualquier caso, ha asegurado que el Gobierno de coalición "no está en juego", al contrario, "es uno de los gobiernos más fuertes y estables de los últimos años", y, aunque ha admitido que está en un "mal momento", se ha mostrado convencido de que "pasará" porque sus "bases son sólidas".



"El Gobierno funciona y estamos cohesionados, a pesar de que tenemos, es verdad, una discrepancia", ha destacado Asens, que ha subrayado que "nadie está pensando en adelantos electorales".



Ha apelado así a dar un mensaje de unidad y tranquilidad porque es "optimista" en cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo, dado que, en su opinión, las posiciones entre los ministerios de Justicia e Igualdad no están tan alejadas como parece.



No obstante, ha incidido en que no habría que "dramatizar" si finalmente no es posible el acuerdo entre los socios de gobierno, pero ve un "error" que el PSOE pueda apoyarse en el PP y Vox para sacar adelante la reforma.