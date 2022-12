El Gobierno anuncia que habrá un tercer paquete de ayudas por la crisis el día 29

El Gobierno aprobará el próximo 29 de diciembre el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales por la guerra en Ucrania, que contemplarán el "compromiso" adquirido con la industria gas intensiva, que incluye el sector de la cerámica de Castellón.



Así lo ha anunciado este sábado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto celebrado en Valencia para presentar a los candidatos socialistas para las elecciones municipales de 2023.



Sánchez tendrá que convocar un Consejo de Ministros extraordinario para ese jueves 29, ya que el último con carácter ordinario será el que se celebrará dos días antes, el martes 27.



Otro de los compromisos asumidos por el dirigente socialista ha sido el de seguir garantizando el agua a la Comunitat Valenciana, con el diálogo con los regantes y la Generalitat y la partida presupuestaria "más alta de la historia", una dotación de 600 millones de euros para infraestructuras hídricas en la Comunitat Valenciana.



El PSOE es un partido que "apuesta por la convivencia, el diálogo y por "no confrontar territorialmente", ha defendido Sánchez, quien ha mostrado el "orgullo" de ver que Sagunto, en la Comunitat Valenciana o Navalmoral de la Mata, en Extremadura, "van a ser dentro de Europa las pocas ciudades" con gigafactorías para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos.



"Una decisión económica y un compromiso político del president Ximo Puig", ha felicitado Sánchez, ya que ha asegurado que si no hubiera sido por el líder del PSPV y president de la Generalitat Valenciana "este proyecto no habría salido adelante".



Ha lamentado que haya personas "ciegas de soberbia" o "cortos de mira" que se pregunten por qué el municipio valenciano de Sagunto ha sido el elegido, cuando se está "dando futuro a una industria que vertebra el país y da de comer a miles de empresas y trabajadores".



El jefe del Ejecutivo ha lanzado asimismo un mensaje de confianza en el futuro a la industria gas intensiva, porque según ha dicho el Gobierno va a estar ahí para protegerle, en Castellón y en toda España".