Podemos pide al Gobierno que el impuesto a grandes fortunas sea permanente

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 y responsable de Organización de Unidas Podemos, Lillith Verstrynge, ha defendido este viernes la necesidad de que el nuevo impuesto a las grandes fortunas que el Gobierno tiene previsto imponer no sea temporal sino permanente.



Así lo ha asegurado en unas declaraciones a los medios de comunicación en la sede del partido, al ser preguntada por la decisión del Gobierno de imponer este impuesto a las grandes fortunas.



Ha criticado que todas las medidas que propone Unidas Podemos se rechacen en primera instancia y que se digan que no son rigurosas, y que después en un momento de necesidad "empujen" a su socio de Gobierno a ponerla en marcha.



Ha considerado también un "error" que una vez el Ejecutivo ha decidido aprobar esta propuesta se descafeíne diciendo que es temporal y, tras recordar que es una medida que Podemos lleva en su programa electoral, ha añadido que tendrán que hablar con el PSOE para ver en qué términos se pone en marcha.



"Lo más importante ahora mismo es que la medida no sea temporal", ha subrayado, antes de señalar que muchas medidas que se aprobaron durante la crisis de la covid empezaron siendo temporales y el tiempo ha demostrado que tenían que estructurales y permanentes.



"Creemos que esta es una de ellas", ha concluido.