Feijóo pide a Sánchez negociar un plan ante la inflación y un pacto de rentas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negociar un plan para hacer frente a la inflación que "combine" un pacto de rentas "acordado y corresponsable" y una bajada del IVA de los productos básicos.



El líder de la oposición ha hecho esta invitación al jefe del Ejecutivo desde Toledo, donde el PP ha celebrado este domingo su XXV Interparlamentaria, en la que Feijóo ha llamado a los suyos a "cerrar la etapa" de Sánchez ofreciendo "soluciones" y con un proyecto de moderación y centralidad.



Feijóo ha argumentado que España se enfrenta a "semestres muy duros" y que "el Gobierno ha fallado en combatir la inflación" porque "no tiene un plan", sino un "conjunto de reales decretos" y a pesar de ello no acepta las propuestas "útiles" de su partido por ser del PP.



En este sentido, ha recordado que su partido ya propuso rebajar impuestos pero el Gobierno central lo rechazó porque "era populista" y ha denunciado que, debido a ello, los españoles han pagado "más impuestos que nunca por comprar lo mismo", lo que empobrece la capacidad adquisitiva de los consumidores.



En concreto, ha calculado que el Ejecutivo central ha recaudado 22.380 millones más y, por contra, ha propuesto un "pacto de rentas" para que los ciudadanos puedan llegar a fin de mes y que el Gobierno central "devuelva lo que se ha pagado de más", además de que se rebaje el IVA de los productos básicos y se aprovechen al máximo los fondos europeos para que España pueda realizar una transición ecológica y digital.



"Los españoles merecen un gobierno mejor, pero sobre todo los españoles merecen un gobierno que no se ría de los españoles", ha espetado el líder 'popular' que ha cuestionado que "sea progresista" que las actuales generaciones vivan "a costa de sus hijos", ya que ha advertido de que las generaciones futuras serán las que tengan que pagar la deuda pública, que sigue creciendo en el país, tal y como ha denunciado.