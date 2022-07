Aitor Esteban dice que tras su queja, Gobierno le llamó para engrasar la relación

El portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que tras quejarse por no ser informado de las iniciativas del Gobierno, ya ha mantenido reuniones con representantes del Ejecutivo "para que las cosas vayan más engrasadas".



En una entrevista en Radio Euskadi, Esteban ha explicado que después de haber reprochado desde el atril del Congreso al Gobierno que no informara a su grupo de las iniciativas parlamentarias, "como debería haber hecho según el primer punto del acuerdo de legislatura" que rubricó el PSOE con el PNV, esta semana ha recibido llamadas y ha mantenido reuniones con representantes del Ejecutivo.



"He hablado con varios ministros e incluso nos han pedido cosas", ha asegurado.



La cuestión es que la relación "vaya más engrasada y ya veremos cómo van las cosas en septiembre" después del parón del verano, cuando "haya que aprobar el presupuesto", ha dicho. "Si sabes que necesitas apoyos, no nos vengas con sorpresas", ha indicado al presidente Pedro Sánchez.



Esteban ha criticado que el Gobierno tenga objetivos a corto plazo, con "improvisación" y "movido por la demoscopia". "Solo ve la curva siguiente en la carretera, sin planificar la ruta" y eso "desconcierta bastante", si bien ha asegurado que el PNV seguirá "en el empeño de dar estabilidad a las instituciones, especialmente en la actual coyuntura económica".



Además, ha confiado en que la designación de un vasco como portavoz del grupo de PSOE "sea en beneficio de Euskadi". "Bienvenido el lehendakari Patxi López a la portavocía del PSOE. Espero que colaboremos y que sea para el bien de Euskadi".



Los cambios dentro del PSOE, "con esa designación a dedo" parece que responden "a una dinámica interna que desconozco y en la que se mimetiza el Gobierno y el partido", ha opinado.



Esteban ha calificado de "impresentable y una vergüenza" que la comisión de fiestas de Mutriku (Gipuzkoa) haya dicho a una agente de la Ertzaintza que quedaba excluida de una serie de actividades por su condición de policía.



Según ha reflexionado, ese tipo de actitudes evidencian que aún quedan "tics del pasado que fueron fomentados por la izquierda abertzale" de "aquella violencia" que suponía "el acoso y la presión social inaceptables en una democracia" para "marginar a algunos sectores de la sociedad" y "va a costar mucho quitarlos", ha advertido.



Por ello, ha dicho, "está muy bien las declaraciones institucionales impecables de EH Bildu" en contra de esas actitudes, "pero luego debe trascender y dar ese mensaje" a su "gente".