Elorza espera que el PSOE y Sánchez recuperen parte de la credibilidad que se ha "perdido"

El diputado del PSOE por Guipúzcoa, Odón Elorza, espera que el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recuperen "parte de la credibilidad" que se ha "perdido", pese a que la gestión realizada es "buena", pero el "día a día" la hace "olvidar".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Elorza se ha referido a la dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general del PSOE, para afirmar que hay razones "importantes" de carácter personal para tomar esta decisión, que es "absolutamente respetable y argumentada", y a la que se les pondrá solución en el Comité Federal del PSOE de este fin de semana.

El diputado socialista ha calificado de "un tanto miserables y ganas de enredar" algunos comentarios de la oposición por el hecho de Lastra haya dimitido por su embarazo de riesgo. A su juicio, es "muy sucio" y ha pedido "comprensión".

Elorza, que afirmado desconocer si existían diferencias entre Lastra y Cerdán, ha señalado que el papel de un partido es "difícil" cuando se está en el Gobierno y las cosas "se complican", especialmente tras las últimas elecciones como la de Andalucía.

"Probablemente es Moncloa y los equipos que tiene el presidente del Gobierno alrededor quienes van tomando decisiones y el partido -y es algo que se ha repetido a lo largo de la historia- se ve un poco arrastrado y su papel de partícipe en los debates, en la toma de decisiones queda relegada a un segundo lugar", ha añadido.

Odón Elorza ha indicado que a todo eso hay que dar "una solución en un momento delicado" con unas encuestas que "empiezan a ser un poco preocupantes".

Cuestionado por si habrá grandes cambios en la reunión del Comité Federal, el representante socialista ha dicho no saber si hablar de renovación porque se produjo ya hace unos años con "la vuelta a un proyecto sociaoldemócrata coherente e instalado en una izquierda socioaldemocrata".

Elorza ha señalado que ahora se está en otro momento y se trata de cambiar a una persona que ha dimitido y hacerlo "con la mejor intención y con la elección más favorable a que el PSOE funcione mejor y prepare las elecciones próximas".

ELECCIONES

Tras indicar que los partidos están desde hace tiempo desacreditados, ha afirmado que no solo debe elegiar a la mejor persona para un puesto de cara a unas elecciones para que el partido funcione como una maquinaria electoral "bien engrasada", sino que debe estar "en contacto permanente con la sociedad, promover debates dentro y fuera" y ser una "herramienta autocrítica".

En su opinión, ese trabajo y ese "trípode entre Ferraz, el grupo parlamentario y Moncloa" espera que "funcione mucho mejor porque es la clave para intentar conectar con la sociedad y acertar con las propuestas" en un momento complicado.

A su juicio, el presidente del Gobierno "resolvió bien" el debate del Estado de la Nación con unas propuestas "sensatas" que ahora deben "coger cuerpo". Por tanto, se ve que "la foto va cambiando" y se ve "una tendencia" y tiene que "recuperar a izquierda el PSOE y Unidas Podemos" porque las dos fuerzas tienen que "sumar".

Elorza cree que todo lo que sea sumar les dará la posibilidad de seguir manteniendo el Gobierno de coalición y eso, a la vista de lo que significa el PP, "que no ha cambiado nada" y "de lo que representa Vox y sus políticas", espera que, "de aquí a las municipales se pueda recuperar una credibilidad que, en parte, se ha perdido" a pesar de que está haciendo una gestión "muy buena". No obstante, ha indicado que el el precio de la luz de los alimentos y el temor de los pensionistas" hace que "el día a día olvide decisiones del gobierno muy interesantes, positivas y solidarias".

Odón Elorza cree que el Gobierno agotará la legislatura aunque pueda haber "problemas" y momentos de que haya "dudas", pero cree que se completará.

TRANSFERENCIAS

Por otra parte, ante las transferencias pendientes, espera que la reunión del día 29 en Leioa entre la consejera de Autogobierno y la ministra Isabel Rodríguez, consiga "abrir la puerta y las transferencias prometidas y comprometidas con el PNV se lleven adelante".

Según ha indicado, confía en que sea posible y ojalá "algunas de ellas" lleguen antes de fin de año porque existe voluntad de llevarse bien y "hacer todo lo posible y razonable para cumplir con las transferencias pendientes".

El diputado vasco ha manifestado que, como trasladó Pedro Sánchez, algunos técnicos "en algún caso no lo ven" (el traspaso), porque "las cosas se complican cuando se hacen números" y no pierde la esperanza de que, "si no todas" una parte de las transferencias se materialicen y, "si no es posible", se "tratará de explicar las razones de fondo que llevan a no cumplir un compromiso".

También ha indicado que las cosas han cambiando y "lo que se firmó en su día" puede haberse "complicado" con el paso del tiempo "a la hora de ver como se materializa, el estudio de costes, las implicaciones jurídicas". "Son compromisos que se toman, no digo a la ligera, pero que se toman cuando hay que salir de una situación complicada como la investidura y luego el tiempo te va demostrando que no era tan sencillo de hacer".