El PP de Feijóo sigue subiendo y ya está a menos de dos puntos del PSOE

El PP continúa al alza en su nueva etapa con Alberto Núñez Feijóo, sube punto y medio y alcanza el 28,7 por ciento en estimación de voto y ya está a menos de dos puntos del PSOE, que se mantiene en cabeza con el 30,3 por ciento, el mismo porcentaje del mes pasado, según el último barómetro del CIS.



La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, elaborada entre el 3 y el 12 de mayo, en plena crisis por el espionaje, apunta a una importante subida de Vox, que en solo un mes sube 2,2 puntos hasta el 16,6 por ciento de los sufragios, justo lo contrario que Unidas Podemos, que se deja otro punto desde abril y se queda en el 9,6 por ciento.



A un mes de que se celebren las elecciones andaluzas, la izquierda del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos sumaría en toda España solo un 39,9 por ciento de voto estimado frente a un 45,3 por ciento de PP y Vox, lo que supone 5,4 puntos más que el bloque de la izquierda.



Mientras tanto, Ciudadanos no consigue detener su caída y ya está por debajo del 2 por ciento, con el 1,8 en estimación de voto.



Por su parte, ERC sube una décima desde abril, hasta el 2,5 por ciento, seguido de Más País-Compromís, con el 2,1 por ciento, el mismo resultado que en el anterior sondeo.



PNV obtendría el 1,3 por ciento; JxCat, el 1,2; Bildu, 1,1; y la CUP, el 0,6 por ciento en estimación de voto.



Le sigue el BNG, con el 0,5 por ciento; CCa-NC, con el 0,3; Na+, con el 0,2, mientras que Teruel Existe y el PRC se quedarían en el 0,1 por ciento.



El PACMA, partido sin representación parlamentaria sumaría un 0,9 por ciento de estimación de voto, según el CIS.



Un 10,8 por ciento de los encuestados asegura que no votará en las próximas elecciones generales, en tanto que un 11,8 aún no lo sabe aún.

