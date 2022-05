Unidas Podemos e independentistas piden otra comisión de investigación de espionaje

Unidas Podemos y partidos nacionalistas e independentistas como ERC han registrado en el Congreso de los Diputados una nueva petición para crear una comisión de investigación sobre espionaje, centrada esta vez en aclarar la existencia de un "entramado parapolicial" y mencionando de pasada el caso Pegasus.



A finales de abril, poco después de que una información revelara el espionaje político a decenas de políticos independentistas con el sistema Pegasus, Unidas Podemos registró junto a partidos nacionalistas e independentistas una petición para crear una comisión de investigación sobre este caso concreto.



Esta petición no salió adelante en la Junta de Portavoces por el rechazo del PSOE, PP y Vox, aunque socios parlamentarios del Gobierno como ERC han insistido en la creación de esta comisión tras el cese de la directora del CNI, Paz Esteban, al considerar que esta medida no es suficiente para cerrar la crisis abierta por el espionaje político.



Ahora, Unidas Podemos ha pedido junto a partidos independentistas y nacionalistas como ERC la creación de una comisión de investigación para aclarar "la vinculación de diversos estamentos oficiales del Estado y un entramado mediático, empresarial y parapolicial con recursos y armas reservadas a organismos estatales al servicio de intereses espurios al margen del interés general y presuntamente sufragados con fondos reservados".



En concreto, la petición remitida a la Mesa del Congreso la firman Unidas Podemos, ERC, Junts, la CUP, PdeCAT, Bildu, BNG y Compromís, pero no la suscriben el PNV ni Más País, que sí habían firmado la anterior petición para crear una comisión de investigación sobre Pegasus.



En la nueva petición, los firmantes denuncian que "en el Estado español hay estructuras parapoliciales al margen de la legalidad vigente formadas por altos funcionarios integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", haciendo alusión a la Operación Kitchen o la trama Gürtel y mencionando de pasada el caso Pegasus.



Al respecto, señalan que "las inexistentes explicaciones del Gobierno" sobre este último caso, amparadas en la Ley de Secretos Oficiales, "no han contribuido a arrojar la luz exigible a un escándalo de tal magnitud imprescindible como paso previo a la asunción de las responsabilidades pertinentes y la depuración de responsabilidades".



El propio CNI ha admitido el espionaje legal a una veintena de líderes independentistas, entre ellos el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y el Gobierno ha denunciado el espionaje al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.



El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha explicado a los medios que han solicitado esta nueva comisión de investigación "aprovechando el contexto y los casos de espionaje reconocidos por el Gobierno" porque es "la base de la democracia saber si sigue habiendo cuerpos policiales en este país que de forma absolutamente controlada están espiando a gente por sus ideas".

TE RECOMENDAMOS