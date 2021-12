Los contagios siguen creciendo con casi el 90% de la población diana vacunada

La sexta ola del coronavirus sigue expandiéndose con los contagios y la presión hospitalaria creciendo de manera generalizada por todo el país, a pesar de que "casi el 90%" de la población diana ya está vacunada, según ha señalado este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Sánchez ha realizado estas declaraciones en la clausura del Congreso del PSOE de la Región de Murcia, donde ha desvelado que "dentro de nada" se espera empezar también con la vacunación a los menores de 12 años "para que también se protejan".



También ha pedido convertir el "temor" ante el coronavirus en una "certidumbre de que estamos superando la pandemia", algo que asegura que España está consiguiendo "con prudencia, conciencia y también con conocimiento".



Un mensaje de optimismo, aunque la situación en España no es tan halagüeña, con la sexta ola y la nueva variante "ómicron" haciendo que los contagios, la presión hospitalaria y la incidencia acumulada sigan una jornada más al alza en muchas comunidades.



En Madrid, por ejemplo, a pesar de que los datos de hoy arrojan un leve descenso en los nuevos casos diagnosticados respecto a la jornada anterior, sin embargo, crecen los ingresos en planta.



Hoy, domingo, se han reportado 457 contagios frente a los 1.650 de la víspera (un descenso que se debe al efecto fin de semana en el que se realizan menos pruebas diagnósticas) y ha registrado seis fallecimientos, uno menos que el sábado.



Sin embargo, los pacientes hospitalizados en planta aumentan a 419 frente a los 399 que había ingresados el sábado, mientras que los críticos en UCI se mantienen en 125.



Preocupante es también la situación en Cataluña, donde en las últimas 24 horas se han contabilizado un total de 2.444 nuevos casos confirmados, con un aumento también sensible en el número de pacientes ingresados en planta y en las unidades de cuidados intensivos.



Según los datos de incidencia actualizados este domingo por el Departamento de Salud, hoy hay 720 hospitalizados con covid, dieciséis más que ayer, de los que 177, nueve más que la víspera, están graves en la UCI, 92 de ellos intubados y 6 conectados al ECMO (respiración extracorpórea).



Galicia continúa también experimentando una subida en los contagios, pues en las últimas 24 horas se han detectado 958, 159 más que ayer; mientras que la comunidad cuenta ya con 8.204 casos activos de covid-19, 643 más que el día anterior.



Además, la presión hospitalaria también ha crecido, de manera que ya son un total de 223 las personas ingresadas en hospitales gallegos, 18 más que ayer, de las 188 están en planta (27 más) y 35 en UCI (una menos).



Aragón ha reportado un fallecimiento y 609 contagios correspondientes al sábado, la cifra más alta para un sábado desde el 17 de julio, cuando se registraron 701, y 241 más que los contabilizados hace una semana.



La Rioja se acerca este domingo a los 700 casos activos, tras un nuevo incremento en 14 respecto a la jornada anterior, con lo que alcanza los 692, que son 85 más que al comenzar el fin de semana; y en Navarra los positivos han superado también la cifra de 600 en las últimas 24 horas, con un total de 608 frente a los 468 del viernes.



Cantabria no ha registrado ninguna muerte por covid en la última jornada, donde los contagios han descendido de 124 a 99, aunque han sido hospitalizadas cinco personas más (de 41 a 46), con tres pacientes más en UCI (de 9 a 12), y la incidencia también ha subido de 224 a 235 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.



Y Canarias ha registrado de manera provisional 326 nuevos casos y un nuevo fallecido más, en una comunidad para la que el PP ha pedido al Gobierno una compensación por las cancelaciones turísticas desde Gran Bretaña (donde hay unas importantes restricciones impuestas debido al repunte de la covid-19 en aquel país) y que son el motor económico de su temporada alta.

