Pilar Llop: "No hay mayoría suficiente para reformar la inviolabilidad del rey"

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dicho que "ahora mismo no se dan las mayorías suficientes para reformar la Constitución" con el objetivo de eliminar o retocar la inviolabilidad del rey, pero ha añadido que "el debate está ahí; es un debate público".



Así lo manifiesta en una entrevista en el diario El País en la que añade que "es una cuestión también de modernidad y de ir avanzando a instituciones más transparentes y que se adecuen más con la realidad".



"Todas las personas que estamos en distintas instituciones estamos cumpliendo con unas exigencias de transparencia y responsabilidad que nos está exigiendo la ciudadanía", añade.



Pilar Llop aclara que "en este sentido es verdad que Felipe VI ha estado dando importantes pasos en materia de transparencia y yo alabo que se den pasos en ese sentido".



Preguntada si no se va a hacer vía reforma de la inviolabilidad y si descartan reformarlo en la Constitución responde: "Ahora mismo no se dan las mayorías suficientes para hacer una reforma constitucional; no la tenemos para nombrar los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) imagínese para tocar una reforma constitucional que exige una mayoría mucho más reforzada".



"El debate está ahí, es un debate público, pero abrirlo en Cortes Generales a través de una iniciativa legislativa que toque la Constitución es inviable por la fragmentación política que tenemos", insiste.



Sobre la renovación del CGPJ, pendiente desde hace casi tres años, considera que "el bloqueo del PP compromete la imagen de España".



Y en cuanto a la sentencia que debe dictar el Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto espera que este órgano "esté a la altura del actual contexto social".

