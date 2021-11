Sánchez anuncia una inversión de 1.469 millones hasta 2023 para transformar el SNS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una inversión de 1.469 millones de euros, entre 2021 y 2023, de ellos 982 se van a invertir desde el sector público y 487 millones de euros desde el sector privado, para transformar el Sistema Nacional de Salud (SNS) en un "sistema de salud de altas prestaciones", gracías del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) 'Por la Sanidad de Vanguardia'.

Durante el anuncio, que ha sido realizado en el Instituto de Salud Carlos III, lugar elegido para presentar la líneas estrategias del PERTE sanitario, el presidente del Gobierno ha calificado este momento de "histórico y crítico", y ha señalado que espera sea aprobado en próximas semana en el Consejo de ministros.

"Se trata de aprovechar la oportunidad que nos brindan los fondos europeos para apostar por la ciencia, el Sistema Nacional de Salud y por una recuperación económica, que sea justa mediante la colaboración pública y privada, ha explicado el presidente, quien pretende que España incorpore los avances más innovadores en la biotecnología, en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento y en el manejo clínico de los pacientes, con la intención de mejorar "la calidad de vida" de la población.

"Este Plan tiene un objetivo prioritario fundamental, que es fomentar y fortalecer la protección de la salud colectiva, y también la individual, mediante un sistema de salud de altas prestaciones, transformado digitalmente", ha resumido en su intervención.

Sánchez, quien ha estado acompañado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, hace así tangible el anuncio realizado el pasado mes de mayo donde ya explicó que este segundo PERTE viene a reforzar todo el sistema de salud e implicarlo "directa e íntimamente" con el sistema de ciencia de España.

"La pandemia nos ha descubierto debilidades y también oportunidades" dentro del SNS, ha señalado. "Deben encararse en un proceso de innovación", no solo hacia la prevención de las enfermedades, si no desde todos los ámbitos, primando el reto de la equidad en todas las CCAA. "Pero hay que ir más lejos", ya que "existen muchas personas a las que aún no podemos ofrecer un diagnostico y un tratamiento", ha explicado.

LOS 4 EJES del PERTE

Concretamente la estrategia pretende mejorar la salud de la población a partir de la innovación diagnóstica, terapéutica avanzada y preventiva en el Sistema Nacional de Salud, que a su vez permitirá fomentar la generación de tejido industrial y la creación de empleo de calidad.

Los objetivos más concretos son fomentar la incorporación de técnicas y tecnologías innovadoras para el diagnóstico y la prevención de las enfermedades, con impacto sobre la práctica clínica, y con especial atención a su aplicación en el punto de atención al paciente.

Por otro lado, "promover el desarrollo de terapias avanzadas" desde el ámbito académico y facilitar su transferencia a la práctica clínica, a través de las alianzas necesarias con el sector empresarial y el fortalecimiento del tejido industrial". "La ciencia nos ofrece nuevas esperanzas", de modo que se pueda avanzar en nuevas terapias, como la génica, a la que llegar a gran parte de las enfermedades aún no tratadas.

Así, ha destacado que este PERTE se basa en cuatro objetivos específicos. En primer lugar, convertir a España en país líder en la innovación biomédica y en el desarrollo de terapias avanzadas, orientadas a la curación de enfermedades. Es decir, "garantizar y hacer sostenible" esta prestación por parte de SNS de los sistemas de vanguardia para el conjunto de la población.

En definitiva, "se trata de reforzar lo que siempre hemos denominado la joya de la corona", ha señalado en referencia al sistema de salud público y universal. Además, se pretende "apoyar las de excelentes capacidades de investigación, innovación y desarrollo técnico" que tienen los centros de investigación y, por sus supuesto, el sistema hospitalario. Todo asegurando su sostenibilidad financiera, sin brechas sociales.

En segundo lugar, el desarrollo y creación de empresas competitivas basadas en la generación de conocimiento aplicable a este objetivo; en tercer lugar desarrollar un Sistema Nacional de Salud Digital con una base de datos integrada, que permita la recogida y tratamiento de los datos para mejorar la predicción atención, diagnóstico, tratamiento y la investigación. Y, por su puesto, implantar historia de salud digital en todo el territorio.

En último lugar, la estrategia se centra en reforzar la Atención Primaria - "la base del sistema, ha señalado Sánchez-, a través de la transformación digital para una mejor gestión de los recursos desde cualquier punto de país, reforzando la cohesión social y territorial.

UN PLAN QUE BUSCA LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El Plan que pretende poner al Gobierno a la "altura de la respuesta" que han dado los sanitarios y científicos en la lucha contra la Covid-19, tiene cinco estrategias transversales que buscan en gran medida la colaboración publico-privado. En primer lugar, se pretende fortalecer y desarrollar la capacidad del SNS, y para ello es necesario mantener el liderazgo de España en investigación clínica y retener las investigaciones de las empresas farmacéuticas.

Para ello, se pretende potenciar la figura del profesional sanitario investigador y "junto a ellos, desarrollar y modernizar la capacidad industrial de España orientada hacia la innovación", tratando de ampliar la autonomía industrial española.En tercer lugar desplegar instrumentos que fomenten la colaboración entre científica y el tejido empresarial, "en todos los ámbitos de la cadena de valor de los productos innovadores".

En cuanto lugar reforzar la cuestión territorial, la cohesión territorial para poder incorporar a todas las CCAA el proceso de transformación que, ha recordado el presidente del Gobierno, "está dirigido a todo el sistema sanitario". Finalmente, pretende fortalecer la alianza entre empresa, los centros del servicio Nacional de salud y también los centros de investigación.

"Vamos a transformar la cadena de valor de ese sistema de salud, y los vamos a hacer de la mano del tejido industrial", consiguiendo que "sea mucho más páginas dinámico". Y gracias a todo ello, ha advertido, será posible reducir un 30% las diferencias entre territoriales en años de vida saludable así como la brecha de género.