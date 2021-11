El Gobierno creará un seguro de impago del alquiler para los jóvenes

El Gobierno prevé la creación y financiación de un seguro para evitar los impagos en el alquiler de los jóvenes, en línea con la nueva ley de vivienda que incluye ayudas destinadas a los arrendamientos por importe de 250 euros mensuales, según ha anunciado este lunes la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.



El seguro, ha explicado la titular de esta cartera en unas jornadas que organizan El Español e Invertia, "garantizará" la renta del alquiler durante un año y con una prima que no podrá superar el 5 % de la renta anual.



Raquel Sánchez ha opinado que esta nueva medida mitigará los posibles problemas que puedan producirse por parte de los jóvenes para hacer frente a la renta de un piso en alquiler "que también servirá como garantía" para el arrendador.



El Gobierno aprobó recientemente una medida incluida en la nueva ley de vivienda por la que los jóvenes que cumplan los requisitos podrán acceder al bono de 250 euros mensuales para ayudas al alquiler a partir del 1 de enero de 2022.



La ministra ha repasado otros asuntos relacionados con su departamento y entre ellos la futura tarificación de la red viaria en España, de la que ha dicho que hasta más allá de 2023 "no estará ultimado y totalmente definido" el sistema para que pueda ser aplicado.



Sánchez ha reiterado que ese debate sobre el pago en las carreteras "es necesario" y ha agregado que "hay que asumir que se debe tener una red viaria con prestaciones mucho mejores que las actuales".



En ese sentido ha precisado que con el futuro sistema de tarifas en las autovías "se mejorará la red viaria incluso con instalaciones de recarga eléctrica".



Sobre el anuncio de paros durante las navidades por parte de los transportistas, la ministra del ramo ha dicho que espera que no sea así y ha apuntado: "Disponemos de tiempo para evitar ese paro" anunciado para algunos días de Navidad.



La disposición del Gobierno para alcanzar acuerdos con los transportistas "es evidente", ha reiterado.

