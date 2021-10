Otegi invita a Felipe González a decir que él "organizó los GAL"

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha invitado este martes al expresidente del Gobierno Felipe González a decir que él "organizó los GAL" y ha lamentado, además, que el lehendakari, Iñigo Urkullu, se haya situado "al lado de los enfadados" con la izquierda abertzale.



Así lo ha afirmado en Catalunya Ràdio, un día después de protagonizar la declaración en la que la izquierda abertzale expresó su "dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA.



Según Otegi, sería un "paso cualitativo importante para la convivencia" que ahora "otros hicieran sus declaraciones del 18 de octubre" e hiciesen su propia autocrítica, "no para pedirles cuentas o persecuciones penales" sino para contribuir a la "convivencia".



"Qué importante sería, por ejemplo, que Felipe González dijera: 'Yo organicé los GAL'. No como un reproche sino para que cada uno asuma lo que ha hecho", ha destacado.



"Nosotros no tenemos ningún problema en asumir lo que hemos hecho. Queremos saber si ellos están dispuestos a hacerlo", ha subrayado.



Y ha añadido: "Qué gran aportación sería para la convivencia que alguien dijera, como nosotros dijimos ayer, que nunca jamás en este país nadie debería haber sido torturado, ni desaparecido, ni perseguido".



Por otro lado, Otegi ha valorado la reacción de este lunes del lehendakari, Iñigo Urkullu, que consideró un "paso adelante" el hecho de que la izquierda abertzale haya mostrado su "cercanía" a las víctimas de ETA, aunque lamentó que no haya hablado "sobre la violencia" que generó ese dolor.



Otegi ha lamentado que Urkullu se sitúe "al lado de los enfadados", junto al PP y a Vox, frente a la "posición constructiva" y el "salto cualitativo" dado por la izquierda abertzale.



"No se puede entender cómo puedes estar enfadado cuando tu país está muy contento", ha señalado Otegi, que considera que a Urkullu le ha "molestado" que la izquierda abertzale siga poniendo sobre la mesa "el problema de los presos" y denuncie que Euskadi "sigue siendo una nación que no es respetada ni reconocida y que tiene derecho a la libre determinación".

