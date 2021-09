Moreno: Vox se niega a negociar y vamos a ver hasta dónde llega el PSOE

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reiterado que quiere agotar la legislatura y aprobar las cuentas, pero ha lamentado que Vox se está negando a negociar, por lo que queda una "vía", la del PSOE-A, que habrá que ver "hasta dónde llega" cuando le pongan "el borrador encima de la mesa".



"Vox ha tomado una decisión equivocada, que es intentar precipitar un adelanto electoral. Se están negando incluso a negociar el presupuesto", ha informado Moreno en Onda Cero.



La única "vía" que le quedaría a Moreno para sacar adelante las últimas cuentas de la legislatura sería el PSOE-A y no se le "caerían los anillos" por pactar con los socialistas "si está dispuesto de verdad".



La línea de los presupuestos será "liberal", con bajada de impuestos y más "reformas", pero "si lo que le preocupa al PSOE es un compromiso con la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales, ya lo tiene garantizado".



Ha insistido en que "la llave de la disolución del Parlamento" la tiene sólo él y que no le presiona "nadie", a la vez que ha asegurado que "jamás" el líder del PP, Pablo Casado, "ni nadie de su entorno", le ha pedido un adelanto electoral.



Moreno cree que "lo fácil" para él, a tenor de las encuestas y de la situación del PSOE-A, sería "ir a elecciones en noviembre", pero ha asegurado que antepone el interés de los ciudadanos.



Aún así, ha añadido que no puede ser "ingenuo", porque está en minoría parlamentaria, por lo que si el Parlamento se convierte "en una olla a presión" donde no pueden sacar adelante iniciativas, decretos o leyes, no va a poder "aguantar mucho".



Ha pedido a su "izquierda y derecha" que dejen los "intereses egoístas" y "se centren", y ha mantenido que va a "intentar estirar al máximo esta legislatura" siendo "consciente" de que no tiene mayoría parlamentaria para decir "de forma categórica" que va a poder "aguantar hasta diciembre de 2022".



Al ser preguntado sobre cuándo se podría no hablar ya de adelanto, Moreno ha dicho que cuando se celebran los comicios dos o tres meses antes de la fecha marcada sería algo "técnico" y se considera que la legislatura ya estaría agotada.



Por otra parte, Moreno no ha querido entrar en quién tiene que presidir el PP de Madrid y, sobre la polémica con el PP nacional, ha pedido que no se pierdan energías "en batallas internas" que "erosionan" la imagen del partido, le "debilitan" ante adversarios y hacen que se pierda "el objetivo, que es mejorar el país".



Ha asegurado que, a pesar de los problemas en los congresos provinciales de Andalucía, tiene "una relación fluida con Génova, de máxima complicidad" y ha dicho que no coincide con la definición de "niñatos" de la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre.



Además, Moreno ha pedido a los medios de comunicación que no tengan "la visión de que Madrid es España".

