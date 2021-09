Andalucía plantea acudir a los colegios a vacunar a los menores de 12 años

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha señalado este miércoles que "lo que se prevé" en Andalucía es organizar la vacunación voluntaria frente a la Covid-19 de niños menores de doce años en sus propios centros escolares, evitando así que se tengan que desplazar a otros lugares para ello.

Así lo ha expuesto en unas declaraciones a los medios durante la inauguración del curso escolar de Educación Infantil 2021-22 en el CEIP 'Nuestra Señora del Rocío' de Coria del Río (Sevilla), donde el vicepresidente de la Junta ha confirmado que la Administración andaluza ya tiene "en el calendario la agenda preparada para la vacunación de los niños de cero a doce años".

Ha concretado que "estamos preparados para poder empezar" con la vacunación entre estas edades "a partir de finales de octubre", y al respecto ha puesto de relieve que, actualmente, "estamos especialmente acelerando todo lo que podemos" la vacunación entre el colectivo de menores de doce a 16 años de edad en Andalucía para que "más del 70 o 75 por ciento" de los alumnos de esa franja etaria "estén vacunados cuando el próximo día 15 de septiembre" empiece el curso de Educación Secundaria.

Ha indicado que, "lo que se prevé, lo que se está trabajando, es que se vacune en los centros" educativos a los menores de doce años, de modo que "no se tengan que desplazar los alumnos ni las familias" de éstos "a ningún sitio, porque ya no estamos hablando de cantidades importantes" de personas a vacunar.

Esa es "la idea inicial" de la que este pasado martes informó "el jefe de planificación del plan especial de vacunación en Andalucía" en la reunión del comité de expertos que asesora a la Junta en la pandemia, según ha comentado Juan Marín antes de apostillar que, "a partir de ahí, la fecha" concreta de la vacunación entre dicho colectivo de menores "la va a determinar el propio equipo de expertos" a partir de una serie de "condicionantes".

Al respecto, Juan Marín ha recordado que, "en medio" de la vacunación de los adolescentes de 12 a 16, y de la que se quiere llevar a cabo entre los menores de 12 años, hay "una situación que no podemos olvidar", la de "unas 800.000 personas aproximadamente" de la 'población diana' de Andalucía que "todavía no se han vacunado", y "tenemos que intentar vacunar antes de que, muy probablemente, como suele ser habitual casi siempre, nos llegue también la gripe".

Al respecto, el vicepresidente ha confirmado que, "a partir del mes de noviembre", se desarrollará el habitual plan de vacunación contra la gripe que movilizará al "personal sanitario, especialmente de enfermería, de nuestros centros de Atención Primaria y también de los hospitales", que estarán así "muy ocupados" con eso.

Así las cosas, Juan Marín ha reiterado que, "como esa planificación está hecha de esa forma", por parte de la Junta "confiamos en que, a finales de octubre, pudiéramos empezar, de forma voluntaria para todos aquellos alumnos de cero a doce años" cuyos padres "lógicamente" den su "consentimiento", su vacunación.

"En esa línea de trabajo estamos", ha remachado Marín, quien ha explicado que el tiempo de vacunación que se tendría que dedicar a menores de doce años es "relativamente muy corto", teniendo en cuenta que, por ejemplo, "en el sistema andaluz de Educación Infantil de cero a tres años, estaríamos hablando aproximadamente de unos 126.000 alumnos", y en Andalucía "estamos habituados a inocular más de 800.000 dosis semanales" de la vacuna.

Finalmente, Marín también ha recordado que "no sabemos" aún si va a haber que inocular "una tercera vacuna de Pfizer o Moderna, especialmente en las personas mayores que están en residencias, entre otras", y ha concluido incidiendo en que la vacunación entre niños menores de doce años "no es una cuestión de tiempo, sino sencillamente de encajarlo en el momento para no saturar tampoco a nuestros profesionales" sanitarios, según ha zanjado el vicepresidente.