Andalucía propone toque de queda en 8 municipios y salen Conil y Punta Umbría

Los comités de alerta de Salud Pública de las ocho provincias andaluzas han propuesto este miércoles restringir en ocho municipios la libertad de movimiento en horario nocturno de 2.00 a 7.00 horas, situación que abandonan las localidades turísticas de Conil (Cádiz) y Punta Umbría (Huelva).



El toque de queda, al menos durante una semana, por haber superado los mil casos de incidencia acumulada de covid-19 por cada 100.000 habitantes, afectará a Benalup-Casas Viejas (Cádiz); Bonares y Trigueros, en la provincia de Huelva; Bailén y Mengíbar, en Jaén, y los municipios sevillanos de Tocina, Villaverde del Río y El Cuervo.



Las nuevas medidas no entrarán en vigor hasta que no sean ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que hasta ahora las ha avalado.



Mengíbar (Jaén) y las localidades sevillanas de Tocina y El Cuervo están afectadas por el toque de queda desde el pasado 5 de agosto, situación de la que saldrán este jueves Conil de la Frontera y Paterna de Rivera, en la provincia de Cádiz; Punta Umbría (Huelva); Campillos (Málaga) y Marchena (Sevilla).



La Junta de Andalucía, a través de su gabinete jurídico, ha solicitado la ratificación judicial de la medida adoptada, de conformidad con lo previsto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con lo que la decisión tomada por los comités de alerta no entrarán en vigor hasta que no emita su ratificación el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).



Las decisiones de los comités territoriales de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias andaluzas han sido tomadas sobre la base de los informes de evaluación específica realizados por la Sección de Epidemiología de las respectivas delegaciones territoriales de la Consejería de Salud y Familias.

