Espadas lamenta que Moreno fue a la Conferencia con "guion" de Casado

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha lamentado este sábado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "perdió" este pasado viernes en la Conferencia de Presidentes "la oportunidad" para ejercer como un "presidente serio, riguroso", y acudió a esa cita con el "máximo órgano de coordinación entre comunidades autónomas y el Gobierno de España" con el "guion escrito por (Pablo) Casado", en referencia al líder nacional del PP.

En declaraciones a Europa Press, Juan Espadas ha considerado así que este viernes se produjo en la citada Conferencia de Presidentes "un espectáculo perfectamente orquestado desde 'Génova' --la sede central del PP-- por Casado para convertir" dicho encuentro "en una nueva estrategia de rechazo, de reproche, de falta de seriedad y rigor por parte del PP".

El también candidato socialista a la Junta ha señalado que el presidente Juanma Moreno "no se debe prestar a ese tipo de estrategias", y ha tildado de "lamentable entrar en una reunión discutiéndolo todo, quejándose de todo y diciendo que lo mismo ya no se vuelve otra vez". "Me parece un espectáculo propio de niños en un patio de colegio y, además, maleducados", ha añadido.

Sobre el "contenido fundamental" de la reunión entre los gobiernos central y autonómicos, el dirigente socialista ha apuntado que le parece "inaceptable" que, en una cita "en la que se plantea y se decide que el 55% de la gestión de los fondos europeos lo vayan a hacer las comunidades autónomas y, por tanto, Andalucía", y donde "se constata" que dicha región "va a recibir el mayor volumen de presupuesto por parte del Estado a la Junta y, por tanto, ésta podrá hacer el mayor Presupuesto de la historia en un momento imprescindible para la recuperación económica", el presidente andaluz "lleve el guion escrito por Casado, por 'Génova'".

Espadas ha puesto de relieve además que ese guion "encima favorece el discurso de la señora (Isabel Díaz) Ayuso --presidenta de la Comunidad de Madrid-- y no beneficia el reparto justo de la riqueza por población que está haciendo el Gobierno de España para Andalucía".

Así las cosas, el líder de los socialistas andaluces ha considerado que Moreno "perdió" este viernes "una oportunidad de ser un presidente serio, riguroso, fiable para los andaluces, porque debía haber sido sin duda un presidente que agradeciera la transferencia de fondos a Andalucía", aunque a la vez "exigiera, eso sí, el nuevo modelo de financiación autonómica cuanto antes en un acuerdo multilateral entre comunidades autónomas y Gobierno", según ha apostillado.

Finalmente, Espadas ha emplazado al presidente de la Junta a empezar "a explicar cómo Andalucía va a gestionar esos fondos europeos que le transfiere el Estado apoyándose en los ayuntamientos y diputaciones andaluzas, cosa de la que nunca habla y de la que seguimos esperando desde el PSOE de Andalucía que tenga un gesto", según ha zanjado el también alcalde de Sevilla.