Pablo Casado “jamás” presionó el adelanto electoral en Andalucía

El PP nacional “jamás” presionó al presidente andaluz, Juanma Moreno, para que adelantara las elecciones. “Yo no tengo absolutamente ninguna presión, quiero dejarlo de una manera muy clara. Nadie por parte de la dirección nacional, empezando por su máximo responsable, que es el presidente nacional, Pablo Casado, jamás me ha hablado ni me ha planteado ni me ha presionado absolutamente nada relacionado con la fecha electoral”. Así de tajante se ha mostrado Moreno ante el runrún de las últimas tras las visitas de Casado a Sevilla y Málaga y los resultados de las encuestas, en las que pronostican que el PP rozaría la mayoría absoluta en Andalucía.

De hecho, el presidente ha dejado claro que “esa decisión la tomo yo, como dice el Estatuto de Autonomía”.

Según ha recalcado Moreno durante una visita a las obras del Metro de Málaga, “mi intención es agotar la legislatura”, fijada para finales de noviembre de 2022. Sin embargo, “solo hay una opción para que no pase: que me quede sin mayoría parlamentaria”, ha dicho. En ese caso, “se me obligaría a adelantar las elecciones”. Hasta ahora, el PP mantiene “una gran relación” con su socio de gobierno, Ciudadanos, y cuenta con el apoyo habitual de Vox y con acuerdos puntuales con el PSOE, como se vio reflejado en el último pleno del año con la aprobación de tres leyes.

Sin embargo, esas relaciones con Vox podrían romperse. El portavoz nacional de Vox, Borja Buxadé, ha amenazado este lunes con retirar su apoyo al Gobierno andaluz por no pronunciarse en contra de la posición que el PP de Ceuta ha adoptado ante la declaración de Santiago Abascal como ‘persona non grata’. “La situación vuelve estar muy complica en Andalucía y entendemos que el PP ha roto relaciones con Vox, sobre todo, cuando nadie del Gobierno andaluz ha salido a dar explicaciones y a desautorizar la postura del PP en Ceuta”, ha manifestado.

¿Casado al Gobierno?

Por otro lado, Juanma Moreno ha asegurado que Pablo Casado “va a gobernar más pronto que tarde” en España, ya que la figura de Casado “se ha consolidado” gracias a “una oposición seria”. También, Moreno ha confesado que “el Gobierno de Pedro Sánchez está perdiendo apoyos por su falta de diálogo, como, por ejemplo, está pasando con las comunidades autónomas.