Gavira: La reunión de Moreno y Espadas es una "trampa" para apartar a Vox

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha asegurado que la reunión entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el candidato del PSOE-A, Juan Espadas, es una "trampa" para "intentar desviar a Vox como socio y aliado del Gobierno andaluz".



En rueda de prensa Gavira ha considerado que el encuentro, previsto para este jueves, "no debería celebrarse" y ha acusado al presidente andaluz de "intentar blanquear" al dirigente socialista, del que ha dicho que "no es nuevo y tiene ya peso y trascendencia en la política andaluza".



Ha recordado que el actual alcalde de Sevilla fue consejero en el Gobierno de José Antonio Griñán, condenado por malversación y prevaricación, y ha opinado que ahora "se va a vender como dialogante incluso pactando con el PP", además de calificarle como "brazo ejecutor" de Pedro Sánchez en Andalucía.





Tras mostrar su oposición a la aprobación por el Gobierno de los indultos para los dirigentes independentistas catalanes, el portavoz de Vox ha considerado que "este no es el mejor momento" para la reunión de Moreno y Espadas, especialmente si al presidente de la Junta "le importa la unidad de España y su defensa".Ha recordado que el PP "con los peores resultados electorales ha conseguido tener el mando gracias a la irrupción de Vox" y ha advertido que los "puentes" que quiere tender con el PSOE "no van a ser entendidos por sus votantes, porque las políticas socialistas han condenado a Andalucía a ser la última en los indicadores de progreso".Ha asegurado que con esta posición Vox no está proponiendo un "cordón sanitario" hacia el PSOE y ha argumentado que en las últimas elecciones "no se vota un cambio de partido para seguir haciendo lo mismo, sino un cambio de política", además de opinar que "si Moreno quiere tender puentes al PSOE se los tiende a las políticas que han condenado a Andalucía"."El Gobierno andaluz tiene dos opciones: o lanzar puentes con el PSOE a esas políticas que nos han condenado o hacer otras políticas, que es lo que han votado los andaluces y donde nos podrán encontrar a nosotros", ha zanjado.