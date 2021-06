'El Cigala' se disculpa por decir que "las mujeres siempre quieren dinero"

Diego El Cigala se ha disculpado este viernes por haber dicho que "las mujeres siempre quieren dinero" cuando salía de la comisaría por una denuncia de malos tratos, y ha matizado que no se refería "a todas las mujeres del mundo, sino a una sola", con la que dice tener "una disputa económica".



"Después de pasar la noche en comisaría y verme, a mi juicio, injustamente denunciado, en un estado de máxima tristeza y frustración me expresé de manera totalmente errónea", expresa el músico en un comunicado remitido a Efe.



El Cigala fue detenido el pasado día 9 de junio en un hotel de Madrid tras la denuncia de su expareja por supuestos malos tratos físicos y psicológicos durante dos años.





El cantaor ha reconocido "en medio de la polémica mediática" que dice estar atravesando que sus declaraciones a la salida del juzgado fueron "totalmente desafortunadas": "Pluralicé en vez de hablar en singular; no me refería a las mujeres del mundo sino a una sola, en concreto con la que tengo una disputa económica", matiza.Asegura que en este momento no puede hacer declaraciones, "ya que hay un proceso legal en curso en el que tengo puesta mi total confianza", pero "una vez se solucione se podrá aclarar este episodio para que no le quede ninguna duda a toda la gente, que escucha mi música, mi respeto, admiración y amor por las mujeres".El músico, que dice que aunque haya cometido errores a lo largo de su vida siempre ha obrado "de corazón y buena fe", agradece a las personas que no le "han juzgado y que esperan a que la justicia se pronuncie". "Solo entonces sabremos quién ha actuado de mala fe, quién lleva la razón y quién no", dice."Esta mañana, y por segunda vez, un juez me deja libre de manera incondicional con derecho a visitar a mis hijos y con un futuro favorable", remarca además El Cigala sobre su declaración sin que se hayan tomado medidas preventivas en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jerez de la Frontera (Cádiz).