Hierro: "Somos una candidatura creciente que suma cuando se la conoce"

El candidato a las elecciones primarias del PSOE-A Luis Ángel Hierro ha asegurado hoy que lidera una candidatura "creciente", que cuenta con el hándicap del desconocimiento, pero que "siempre que se nos conoce y se nos oye, sumamos".



En rueda de prensa en Huelva antes de reunirse con la dirección provincial de la UGT, Hierro ha indicado que "nosotros no salimos en la tele, no somos alcaldes ni hemos sido presidente de la Junta de Andalucía -en alusión a Juan Espadas y Susana Díaz- pero cuando se conoce nuestra convicción y determinación convencemos".



Por ello, ha señalado, "vamos in crescendo" y se ha mostrado convencido de que si el proceso de Primarias durara más tiempo o si se hubiera seguido el proceso normal hasta el congreso ordinario "hubiéramos ganado".





A pesar de ese poco margen de tiempo, considera que van a llegar al 13 de junio bien: "Tengo buenas sensaciones" y, además, "cuanto menos interferencia haya de aparato más posibilidades tenemos de estar en la segunda vuelta y con verdaderas posibilidades de ganar".Dicho esto, Hierro ha incidido en las líneas de su proyecto, un proyecto de futuro que "nos permita alcanzar el objetivo de estas primarias ganar las próximas elecciones en Andalucía"."Nosotros no nos vamos a resignar, no vamos a entregar la cuchara, no vamos a dar por perdido nada, vamos a pelear esas elecciones; si ganara las primarias ofrezco mi garantía personal desde ya, es decir, yo no me voy a rendir, porque creo que podemos ganarle a Moreno Bonilla, y si no empujaré al que o a la que le toque para que consiga exactamente eso", ha remarcado.Su objetivo es "conseguir una mayoría de izquierdas en el Parlamento porque no entendemos que exista otra posibilidad de Gobierno socialista si no es en una mayoría de izquierdas; no entendemos viajes al centro, que son a ninguna parte".Y para tener esa mayoría, "tenemos que activar nuestro votos, a los desilusionados a aquellos que puedan acabar dando el voto a opciones que son inútiles porque no tengan tan siquiera representación parlamentaria; tenemos que crear una alternativa con la que ilusionemos a toda la gente que nos dejó la última vez y la que nos dejó antes, el 15M".A ese talante netamente de izquierdas y socialista, su proyecto suma el andalucista, el ecologista y el feminista: "Con todo ello, estamos sumando los votos necesarios para conseguir esa mayoría, pero nos falta la pata fundamental que tiene que ser un proyecto para los jóvenes, para los próximos 20 años en el que lo ofrezcamos la posibilidad de tener un trabajo y un salario acorde a sus capacitaciones; una vivienda digna y proyecto de vida en esta tierra".