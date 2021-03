La Covid-19 aboca al paro de larga duración a 23.500 mujeres en Andalucía

La covid-19 ha arrastrado al paro de larga duración a 23.500 mujeres en Andalucía, un incremento del 11,6 %, muy superior al experimentado por hombres, que creció un 1,9 % en el último año (2.900), según un informe de Adecco con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.



Con ello, asciende a 227.900 el número de mujeres en Andalucía que llevan ya más de un año buscando trabajo sin éxito, frente a las 204.300 del año anterior, según los datos de la última EPA en los que basa el grupo de trabajo temporal su informe 'EmpleoParaTodas: la mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral'.



Del total de 492.700 desempleadas en Andalucía, un 46 % lleva más de un año continuado en desempleo, porcentaje superior al masculino, del 38 %, y del total de desempleados de larga duración en la región, un 59 % es mujer.



Las cotas más altas de desempleo femenino de larga duración se dan entre las mayores de 55 años, de las que un 64 % acumula más de 12 meses buscando trabajo.



Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, “las mujeres sénior son las más expuestas al paro de larga duración y, por tanto, a la exclusión social".



Por ello, ha abogado por un impulso de políticas activas de empleo que "pongan el foco en los nichos de empleo emergentes y permitan una transición equilibrada a la digitalización, no solo de las mujeres mayores de 55 años, sino también de otras cuyo desempleo tiende a cronificarse como aquellas con discapacidad o responsabilidades familiares no compartidas”.



Ha explicado que, en un escenario de máxima incertidumbre, marcado por la crisis de la covid-19, este año el informe ha puesto el foco en el desempleo femenino de larga duración como uno de los grandes disparadores de riesgo de exclusión, que afecta especialmente a las mujeres mayores de 55 años y a otras con barreras añadidas como la discapacidad, las responsabilidades familiares no compartidas o la violencia de género.



La crisis sanitaria ha afectado de lleno a sectores esenciales para la economía, lo que unido a una digitalización súbita, que ha evidenciado la ausencia de competencias tecnológicas de los demandantes de empleo, ha disparado el desempleo en 83.300 personas en Andalucía donde se contabilizan 907.200 desempleados frente a los 823.900 del año anterior, según los últimos datos de la EPA.



Además, el desempleo afecta de forma más intensa a las mujeres: un total de 492.700 están buscando trabajo en Andalucía, con una tasa de paro del 27,2 %, mientras que la masculina se sitúa por debajo, en el 18,9 %.