Las pernoctaciones en apartamentos turísticos cayeron un 78 % en enero

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos bajaron en Andalucía un 78 %, en casas rurales un 56,5 % y en cámpines un 52,7 % en enero respecto al mismo mes de 2020 como consecuencia de la intensificación de las restricciones en muchos puntos de España tras la Navidad.



En España, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, cámpines, casas rurales y albergues) bajaron un 74,1 % en enero respecto al mismo mes de 2020, desde 5,5 millones de noches a 1,4 millones,



Según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) las noches consumidas en este tipo de establecimientos por viajeros españoles bajaron el 49,4 % (de 1,23 millones hasta 639.000) y por no residentes lo hicieron en un 81,3 % (de 4,3 millones a 805.000).



Con las cifras de enero son ya once los meses de caídas de la ocupación, desde el estado de alarma de marzo, con descensos algo menos acusados en verano (entre el 40 y el 50 % en julio y agosto), que se intensifican con la tercera ola de la pandemia, a partir de noviembre.



Durante el mes de enero estuvieron abiertos en España 83.246 alojamientos extrahoteleros, un 33 % menos que en ese mes del año pasado, y representan un 59,5 % del total del directorio de establecimientos en ese mes.



Las caídas en la ocupación se produjeron pese a las bajadas de precios, que alcanzaron el 15,4 % en el caso de los apartamentos, el 0,7 % en las casas rurales y el 0,1 % en los cámpines.



Si se suman los hoteles, el número de pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles descendió 82,2 % en enero en tasa anual, con un recorte del 67,3 % en las de residentes y del 89,3 % en no residentes.



LA MAYOR CAÍDA, EN LOS APARTAMENTOS



Las noches usadas en apartamentos turísticos se redujeron un 80,6 % en enero en tasa anual, con mayor descenso entre los no residentes (88,4 %) que entre los nacionales (-42,6 %).



Canarias, Andalucía y Cataluña son los destinos principales de los viajeros en enero, con caídas anuales en el número de pernoctaciones del 88 %, 78,7 % y 38,3 %, respectivamente.



Por zonas turísticas, la isla de Tenerife es el destino preferido, con 105.923 pernoctaciones y una ocupación del 19,9 % de los apartamentos ofertados.



LAS NOCHES EN CÁMPINES BAJARON EL 53,5 %



Las pernoctaciones en los cámpines cayeron un 53,5 % respecto al mismo mes del año anterior, con menor intensidad entre los residentes (cayeron el 35,7 %) que entre los foráneos (57,9 %).



En enero se ocuparon el 31,6 % de las parcelas ofertadas, un 21 % menos que en el mismo mes de 2020.



La Comunidad Valenciana es el destino preferido en este tipo de alojamientos, con 330.520 pernoctaciones y un descenso del 49,1 % respecto a enero de 2020. El mayor grado de ocupación se dio en Navarra con el 45 % de las parcelas ofertadas.



SÓLO EL 3,4 % DE OCUPACIÓN EN LAS CASAS RURALES



Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural registraron un descenso del 69,5 % en enero, con caídas del 68,3 % entre los residentes y del 74,1 % en los no residentes.



En las casas rurales se ocuparon el 3,4 % de las plazas (58 % menos que en enero de 2020), que en fin de semana apenas sube hasta el 4,9 %.



Castilla y León fue el destino preferido de los usuarios de casas rurales, con 13.004 pernoctaciones, un 77,5% menos que en enero de 2020; y Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 13,3 % de las plazas ofertadas.



Las pernoctaciones en albergues se anotaron en enero un descenso del 79,5 %, con registros similares entre residentes (-78,6 %) y no residentes (-81 %). Se ocuparon el 7 % de las plazas, un 61,2 % menos que en enero de 2020.



Andalucía fue el destino más buscado, con 9.148 pernoctaciones, un 56,5 % menos que en enero de 2020 y la mayor ocupación se dio en Canarias, con el 38 % de las plazas ofertadas.



ALEMANIA, PRINCIPAL MERCADO EMISOR EN LA PLANTA ALOJATIVA



Del total de pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos colectivos, un 62 % corresponde a hoteles y un 38 %, a alojamientos turísticos extrahoteleros.



Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos reglados fueron el alemán (con el 19,8 % del total de pernoctaciones de no residentes), el británico (16,4 %) y el francés (10,9 %).



Canarias fue el destino preferido aunque con una caída del 90,7 % sobre enero de 2020; seguida de la Comunidad Valenciana (descenso del 73,6 %) y Andalucía (-80,8 %).