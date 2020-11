Grandes superficies: desde las 18 horas venta de alimentos y limpieza

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha recordado este miércoles a las entidades representadas en el Consejo Andaluz de Consumo, entre las que se encuentran el sector empresarial y las asociaciones de consumidores, que de acuerdo a las últimas medidas aprobadas por la administración autónoma para frenar la expansión del coronavirus Covid-19, a partir de las 18 horas no está permitida la comercialización de productos no considerados de primera necesidad en ningún tipo de establecimiento en aquellos municipios sometidos a medidas de grado 1, que afecta a toda la comunidad excepto la provincia de Granada, sometida a medidas grado 2 y donde no se pueden comercializar este tipo de productos en ningún horario.

Según concreta la Consejería de Salud y Familias en una nota de prensa, se consideran productos autorizados para la venta los alimentos, los productos de higiene personal, limpieza y droguería. Por lo tanto, las

tiendas multiproducto y las grandes superficies ubicadas en los municipios sometidos a medidas de grado 1, que sí pueden permanecer abiertas a partir de las 18 horas, "únicamente podrán vender desde ese momento y hasta su hora de cierre los productos autorizados, no pudiendo comercializar en ningún caso otro tipo de productos que puedan tener disponibles en sus instalaciones".

Para aquellos municipios afectados por medidas de grado 2, actualmente en vigor sólo en la provincia de Granada, durante el horario completo de apertura de esos establecimientos solo se podrán vender los mencionados

productos considerados de primera necesidad.

El Consejo Andaluz de Consumo es un órgano colegiado de composición tripartita, integrado por representantes de la Junta, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) como representante del tejido empresarial, así como las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas de Andalucía Adicae, Al Andalus y Facua.

MEDIDAS SOBRE CLÍNICAS DENTIX

Además, durante la reunión del CAC se ha prestado especial atención a la situación provocada por la solicitud del concurso de acreedores por parte de las clínicas dentales Dentix y las actuaciones promovidas para proteger los intereses de los afectados. En este sentido, la Dirección General de Consumo presentó recientemente una guía de actuación, disponible en la web de Consumo Responde ('www.consumoresponde.es'), con el objetivo de orientar a las personas afectadas por la interrupción de los tratamientos contratados con la clínica sobre los mecanismos y herramientas a su disposición para reclamar sus derechos.

La guía incluye consejos y recomendaciones generales para llevar a cabo el proceso de reclamación con agilidad y eficacia, y se indican los distintos pasos a seguir para reclamar, según la situación particular de cada paciente, teniendo en cuenta si ha abonado directamente su tratamiento o si lo ha financiado a través de un crédito.

Asimismo, se facilitan los datos de contacto de los distintos organismos y entidades involucradas, y se ofrecen diferentes modelos orientativos de documentos para facilitar el proceso de reclamación. Entre estos documentos, se facilitan escritos para adjuntar a las hojas oficiales de quejas y reclamaciones que se presenten ante la clínica dental; para solicitar la historia clínica; para reclamar ante la entidad financiera en su caso; para reclamar ante los colegios profesionales de dentistas; o para denunciar incumplimientos de la normativa ante distintos organismos oficiales.

PLAN DE INSPECCIÓN 2021

Por otra parte, se han analizado los posibles cambios a llevar a cabo en relación con el Plan de Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía para el 2021. El plan se encuentra actualmente en la fase de elaboración, contando para ello con la participación activa de los distintos agentes que intervienen en el sector del consumo para la propuesta y definición de las campañas a realizar. Además, en la reunión se ha informado de algunas de las campañas de inspección de ámbito nacional en las que la comunidad autónoma tiene previsto participar.

Como cada año, las actuaciones serán desarrolladas por el personal inspector de los servicios provinciales de Consumo, que comprobará el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas que operan en Andalucía. Con el fin de abarcar el mayor número de sectores, las campañas se organizan en tres bloques según la actividad de las empresas a inspeccionar: alimentos, productos industriales y servicios.

Asimismo, durante la reunión se han revisado otras cuestiones como la actividad desarrollada en los últimos meses por los distintos órganos sectoriales del CAC: comercio, telecomunicaciones, alimentación, servicios financieros, suministro eléctrico, ciclo integral del agua; y el grupo de trabajo de arbitraje y resolución de conflictos.