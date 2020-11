El Cuponazo reparte más de 1,1 millones en seis provincias andaluzas

El sorteo del Cuponazo la ONCE de ayer repartió gran parte de su fortuna en Andalucía con más de 1,1 millones de euros en premios entre las provincias de Huelva, Jaén, Sevilla, Córdoba, Cádiz, y Málaga.



Según una nota de la ONCE, en Valverde del Camino (Huelva), Coronada Ramírez, la misma vendedora de la organización que el 11 de octubre repartió más de dos millones de euros entre 28 vecinos de la localidad con el sorteo de fin de semana del Sueldazo, ha vuelto a dar la suerte, en esta ocasión con 9 cupones premiados con 25.000 euros y otro de la categoría XXL dotado con 40.000 euros que suman un total de 265.000 euros.



Ramírez, vendedora de la ONCE desde hace tres años, ha manifestado que "tengo al pueblo totalmente revolucionado porque han sido en tres semanas dos veces y también muy repartido y está todo el mundo revolucionadito, es una alegría inmensa, no tengo palabras".



En la localidad jienense de Arjona, Diego Orozco, vendedor desde 1996, vendió diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno de forma ambulante por Arjona y también en Escañuela, donde al menos vendió un cupón premiado



Ésta es la cuarta vez que Orozco da “un premio gordo” en su pueblo, que se declara un hombre con suerte y que recuerda con precisión fechas, números premiados y cantidades repartidas, ya que el primero fue el 27 de octubre de 1998, con el número 41.976, y repartió 50 millones de pesetas; el segundo el 4 de enero de 2008, con el 63.515, y repartió 350.000 euros; el tercero el 10 de febrero de 2012, con el número 93.273, y dio 580.000 euros, y el cuarto ayer.



En Coria del Río (Sevilla), José Antonio Gahete, vendedor de la ONCE desde hace once meses vendió también otros diez cupones premiados con 25.000 euros cada entre la avenida Primero de Mayo, el embarcadero del río y las puertas de un supermercado de la localidad sevillana. "En los tres sitios he dejado premio", ha declarado” Gahete, que tenía la esperanza de dar un premio grande a sus vecinos “antes de que acabara este año horrible”.



En San Fernando (Cádiz), Mari Carmen Ramírez, vendió siete cupones premiados con 25.000 euros cada uno y uno XXL agraciado con 40.000 euros y repartió así 215.000 euros en la ciudad gaditana.



En Vélez-Málaga se han repartido también 125.000 euros con otros cinco cupones premiados con 25.000 euros y en La Línea de la Concepción (Cádiz) y Córdoba se han vendido sendos cupones premiados con 25.000 euros a las cinco cifras, en esta ocasión a través del TPV por el que el cliente elige el número que juega.



En total han sido 1.155.000 euros en premios mayores entre las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla y el resto de premios de este sorteo tan repartido en toda España se han distribuido entre Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid y Murcia.