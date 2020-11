CSIF pide actualizar las funciones de los celadores de la sanidad

El sindicato CSIF ha reivindicado el reconocimiento de la labor que desarrolla el colectivo de celadores, formado por más de 5.200 profesionales del sistema sanitario, especialmente en el marco de la pandemia de la Covid-19, y ha demandado que se actualicen sus funciones, “reguladas por un estatuto que data de hace casi medio siglo y que ha quedado obsoleto”.



En un comunicado el presidente del sector de sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, con motivo del Día del Celador, que se celebra este jueves, 5 de noviembre, ha exigido mejoras para este colectivo, “esencial en el sistema sanitario público y fundamental en la crisis sanitaria”.



Girela ha valorado la eliminación del colectivo de celadores del cuadro de personal de bajo riesgo, lo que hace que pueda equipararse en riesgo al mismo nivel que otros profesionales de la salud, si bien ha añadido que "aún queda mucho por hacer desde la Administración sanitaria para que estos profesionales sean valorados y reconocidos de forma adecuada”.



El responsable sindical ha apuntado que el colectivo de celadores ha sufrido un elevado porcentaje de contagiados, del 10% entre el total de trabajadores de los servicios de salud, y de casi el 60% dentro del colectivo de no sanitarios.



Al haber sido considerados anteriormente colectivo con exposición de bajo riesgo, se dejó a la arbitrariedad de los centros el dotarlos o no de medidas de protección colectiva en puntos de atención directa a las personas usuarias, ha denunciado CSIF.



También reivindica la reclasificación y revisión de competencias a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL), dotándoles de una competencia de nivel 2, lo que llevaría a la creación de un módulo de Grado Medio de Formación Profesional, dentro de la familia profesional sanitaria.



Igualmente, ha recordado la denuncia sobre la falta de actualización de las bolsas del SAS en la categoría de celador, ya que aún no está disponible el listado definitivo del corte 2019, con lo que hay muchos profesionales que no han podido acceder a trabajar en el sistema sanitario público, o bien no han podido ver actualizados sus méritos.